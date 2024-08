Horóscopo del viernes 23 de agosto de 2024: los signos del zodíaco y su fortuna para hoy

buena suerte fortuna.jpg Todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales determinantes que van a repercutir en algunos aspectos del día.

Todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales determinantes que van a repercutir en algunos aspectos del día.

Horóscopo del viernes 23 de agosto de 2024

Aries (21 de marzo - 19 de abril): Tendés a sacar de contexto las discusiones cuando perdés el control de estas, y eso se nota. Es mejor reconocer cuando no tenés la razón. Con un poco de reflexión, podrás llegar a conclusiones inteligentes que serán la base de decisiones importantes. Tenés capacidad para distinguir las oportunidades de las trampas.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Las cosas materiales no deben importarte tanto. Preocupate más por el cariño de las personas, especialmente de las que últimamente tenés desatendidas. Vas a tener la sensibilidad a flor de piel y eso te hace vulnerable, incluso los problemas que no te involucran directamente pueden convertirse en preocupaciones para ti. No pretendas quedarte en el medio, vas a tener que elegir entre dos opciones opuestas, aunque eso te suponga una tensión adicional. Mostrate atrevido en tus decisiones.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Hoy no des nada por seguro hasta que no lo hayas comprobado por vos mismo, desconfía de las informaciones que llegan de terceros porque podrían ser malintencionadas. No dudes en ponerte en marcha desde primera hora de la mañana, te hace falta realizar ejercicio y si te vuelves a quedar en casa o en el bar, tendrás la sensación de haber perdido el tiempo.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Tu temperamento se va a suavizar estos días por el efecto balsámico del amor. Vivís momentos muy intensos en el aspecto emocional y eso te hace crecer mucho como persona. Seguir sacrificando tu propia vida para satisfacer la de otro tiene que tener un límite. Tenés que cuidarte más. Es el momento de desviar hacia la familia buena parte de los esfuerzos que hasta ahora solo enfocaste en el trabajo. Tampoco olvides guardar un poco de tiempo para vos mismo.

Horóscopo rueda zodiacal (1).jpg Conocé lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor durante la temporada de Leo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): El exceso de trabajo te hace el final de la semana muy complicado, pero al final vas a conseguir llegar de sobra, no te agobies demasiado. No dudes en hacer planes de diversión con amigos. Procura ser un poco más paciente y espera a que llegue el momento más adecuado para actuar. No dudes en ser franco a la hora de expresar tus opiniones, si andas con rodeos podés perderte. Lo mejor es ir al grano, así todos te entenderán.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Caes demasiado a menudo en contradicciones, fruto de la falta de concentración tanto en lo que hacés como en lo que decís. Procurá centrarte un poco. Tu estabilidad emocional pende de un hilo, la mejor manera de corregir la situación es la comunicación. Te convienen hacer actividades relajantes. Procurá acercar posturas y buscar coincidencias.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Te va a tocar en esta ocasión, ceder y dar tu brazo a torcer ante una persona con gran personalidad que, además, tiene toda la razón. No debes sentir herido tu orgullo. Son varias las opciones que tenés hoy, opta por aquella que, a priori, suponga una diversión más sosegada y sin excesos. Surge la oportunidad de que soluciones problemas con un familiar del que hace tiempo estás distanciado. No la desaproveches, puede tardar en llegar otra.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): No hagas caso de quienes te acusan de ser egoísta, no conocen las circunstancias en las que te movés ni los condicionantes a los que estás sometido. Tu conducta es adecuada. Cualquier diferencia de opiniones se puede solucionar con diálogo y cediendo un poco por cada una de las partes. Si mantenés las posturas de forma numantina, vas a terminar enojado. Quedan muchas cosas por decidir de cara a una celebración importante.

Rueda astrológica.jpg

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Ahora te sentís fuerte y confiado en las posibilidades de avanzar en la consecución de tus principales objetivos. Tené cuidado con el exceso de confianza, te puede hacer tropezar. No dejés que los comentarios que realizan personas aconsejadas por la envidia empañen tu éxito, disfruta de él y pon las bases para nuevos proyectos y objetivos. Evitá echarte a la espalda pesos que no te corresponden, ya tenés de sobra con las preocupaciones propias como para hacerte cargo de las ajenas. Sé más práctico.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Aunque te costó conseguir lo tuyo, por fin triunfás y superás a las personas que en el pasado se burlaron de vos. Disfrutá el momento, pero tené cuidado de no caer en la tentación de tomártelo como una venganza. Aparece en el futuro una propuesta de trabajo que resulta muy interesante. Progreso y éxito son palabras a las que te estás acostumbrando, pero no olvides que ya viviste tiempos malos y que estos, si no andas con cuidado, pueden volver.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): La desconfianza no es en este momento el mejor de los consejeros a la hora de relacionarte con las personas que te rodean. Tenés que dejar un margen para que los demás se acerquen a vos. Hay muy pocas cosas por las que podés temer en el momento actual, una de ellas es la ruptura de una relación de amistad que ha durado muchos años y que ahora corre peligro. La mente tiene que ser la que guíe tus decisiones, dejarte llevar por las emociones puede traerte problemas en el futuro. Pensá dos veces los pasos que vas a dar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Tendés a tomar decisiones a la ligera, por no molestarte en pensar un poco más. En una de esas decisiones podés meter la pata y pagar las consecuencias más caras de lo que esperas. Un contacto muy breve con una persona desconocida te va a servir para que en tu mente se encienda una luz que te dará pie a meter en vías de solución un problema que te preocupa mucho.