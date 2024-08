Horóscopo del viernes 9 de agosto de 2024: los signos del zodíaco y su fortuna para hoy

buena suerte fortuna.jpg Todos los signos del horóscopo están bajo las influencias de movimientos astrales determinantes que van a repercutir en algunos aspectos del día.

Horóscopo del viernes 9 de agosto de 2024

Aries (21 de marzo - 19 de abril): Presta más atención a las señales que te envía el Universo. Hay cosas que considerás casualidades y que no lo son. Aprendé a leer entre líneas. Comenzás a vivir un momento creativo espectacular, si utilizas este talento en tu trabajo. Necesitas explorar más tus talentos, tienes capacidades que no has explotado todavía y que quizá ni vos mismo sabes que posees. Si tenés un negocio entre manos, hoy es un día idóneo para concretar acuerdos.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Empezá a tomarte las cosas con más calma para reducir un poco la intensidad que pones en todo lo que te atañe. Ser tan apasionada es positivo en general y en el amor en particular, pero también tenés que saber encontrar espacios de calma y reflexión a diario, en especial en el terreno laboral, donde no todo el mundo puede seguir tu ritmo ni tiene la misma motivación.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Vas a tener que batallar con personas a quienes no les hacen ninguna gracia las novedades y precisamente ahora están planteándose en tu vida y en tu entorno importantes cambios a diario que también les afectan. Con tu súper poder de convicción intentá que entiendan que esto significa progreso y que será bueno para todos. Por supuesto, también tendrás que estar a la altura de la situación.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Llegó el momento de dejarte llevar por la vida, de fluir con los acontecimientos diarios. Hasta ahora luchaste por mantenerte en una línea que pensabas que era la correcta, batallando por todo, pero ahora tienes que frenarte, esperar y observar todo lo que pasa a tu alrededor. Mantenete atenta a las señales que te da la vida.

Horóscopo rueda zodiacal (1).jpg Conocé lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor durante la temporada de Leo.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Necesitas encontrar a alguien que te guíe, o que te dé un consejo importante, sobre un asunto que te está costando manejar porque no contás con la experiencia suficiente para hacerlo. No te cierres a pedir la ayuda de otros, especialmente de personas con experiencia, porque podrán darte la solución que Buscás. Evita que un amor propio mal entendido te haga perder dinero y tiempo. Va a ser importante que te relaciones socialmente.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Hoy, centrá toda tu atención en el terreno sentimental. Tenés que ser más consciente a diario de ciertos acontecimientos que atañen a la persona que amas. Es sumamente importante en una relación, estar pendiente de lo que le ocurre a la otra persona.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Llegó el momento de poner punto final a una tarea que tenés pendiente desde hace bastante tiempo. Se te hace cuesta arriba a diario y no terminás de sacártela de encima. Si es preciso, quédate hasta la hora que haga falta, pero termínala y empezá tranquila el fin de semana.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Hoy, dejá de pensar que la vida te trata injustamente a diario. Parate un momento a reflexionar y volvé al punto de partida en el que tomaste determinadas decisiones que ahora te pesan. Concentrate en los aciertos que tuviste a causa de esto

Rueda astrológica.jpg

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Los astros te están protegiendo en el ámbito sentimental. Es un momento perfecto para avanzar en la relación, comprometerte o decidir irte a vivir con tu pareja. Suele preocuparte demasiado el futuro junto a la persona que elegiste. Nadie sabe si un amor será para toda la vida o por un tiempo. De lo único que puedes estar segura es de los sentimientos que te inspira en estos momentos

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Vas a tener que hacer acopio de una paciencia que parece agotada. Proponete tener un poco más de serenidad frente a las situaciones que te alteran a diario. No son tan importantes y, en cambio, vos perdés energía y buena fama frente a los demás si te muestras tan impaciente. Si a lo largo del día te encuentras en medio de una discusión o de un ambiente difícil, en especial en el trabajo, mantené la calma, cueste lo que cueste. Te darás cuenta de que esta sencilla fórmula funciona. En el ámbito profesional, Capricornio, hoy alguien puede hacerte veladamente una propuesta de colaboración en un negocio.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Hoy tendrás que luchar por esta melancolía que sentís y que ha provocado que dejes de soñar. Tenés que salir de este estado cuanto antes y dejar que a diario haya espacio en tu vida para dejar volar la imaginación, lo único que te devolverá las ganas y el empuje de emprender acciones que te harán alcanzar tus objetivos. Es probable que todo se deba a que estás pasando por un bache económico y necesitas priorizar el dinero antes que los sueños.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Vas a vivir un día fantástico lleno de alegría y de satisfacción personal. Estás en una etapa de florecimiento interior que te aumenta esas sensaciones. Aprovecha tu estado de ánimo y que se te valora mucho para reivindicar lo que crees que es justo. En el terreno sentimental, también vas a tener la oportunidad de brillar porque el don de descubrir y resaltar lo bueno de las personas a diario.