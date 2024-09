Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 26 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del jueves 26 de septiembre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Por la mañana un problema con tu auto te pondrá de mal humor y te atrasará para salir si tenés que viajar. Es un aspecto negativo del planeta Júpiter que provoca estos disturbios, tenés que aguantar. Por la tardecita un encuentro amoroso te hará olvidar estos percances.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Tu vida amorosa es satisfactoria, te llena de alegría, entonces es el momento oportuno para legalizar la situación por un casamiento. En el trabajo, algunas nubes retrasarán un proyecto de unas semanas, no te desanimes. Tu salud está mejor gracias a tu autodisciplina.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Te gusta el apuro en materia amorosa, por eso te equivocas muchas veces al elegir una persona. Tu franqueza te permitirá salir de una situación ambigua y encontrar la felicidad. Una persona piensa en ti para ofrecerte un nuevo trabajo, bastante lucrativo, no la decepciones.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Tenés muchas ventajas sobre tus competidores, eres más inteligente, reaccionas rápido, entonces podes sacar más provechos valorándote mejor. El momento es bueno para cambiar de trabajo o crear tu negocio propio, toda iniciativa personal se revelará exitosa.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Una persona que está muy enamorada de ti está lista a cualquier locura para que reacciones. El problema es que a ti no te encanta. Para evitar problemas desagradables próximamente, tendrías que conversar amistosamente y decirle la verdad en lugar de dejarla fantasear.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Actualmente, no tenés los medios financieros para cambiar de actividad, necesitas de una reserva de tesorería que podés conseguir por una ayuda externa. Es cierto que si no te gusta tener socio será mejor postergar tus proyectos. En el amor todo se presenta bien.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Buen desarrollo de tus negocios hoy, una noticia esperada desde días va a llenarte de alegría porque el beneficio será más alto de lo que esperabas. La estabilidad en tu vida sentimental te permite dedicar más tiempo a la familia, y para tu salud es positivo; sin embargo, vigila tu corazón.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Se acerca el fin de semana, podrás descansar y poner en orden tus ideas bastante confusas después de tus últimos problemas. Una caminata por la mañana temprano sería buena para tus nervios. Los que trabajan en los comercios van a tener buenos ingresos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Si quieres comprar un terreno, una casa, el momento no es propicio; los astros indican que no sería un buen negocio. Un problema de familia va a preocuparte y será fuente de desacuerdos con tu pareja. Una propuesta de trabajo no resultaría beneficiosa. CIFRAS SOLARES: 05.987

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Por tus recientes éxitos profesionales vas a recibir propuestas para tener un cargo más interesante, con más responsabilidades. A pesar de pensar que no podrás por asumirlos, podés tener confianza en tus capacidades. En la salud cuidar tu columna, no levantes cargas pesadas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Venus, el planeta del amor, te ayuda en tu vida amorosa y resulta una buena complicidad con tu media naranja. Para los que tienen hijos, les van a preocupar los resultados escolares; quizás la orientación elegida no es buena, hay que pensar en cambiar de materia.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Vas a recibir una invitación para viajar al interior esta semana. Tenés que aceptar, tus preocupaciones económicas no tienen por qué impedírtelo, la semana próxima tendrás entradas de dinero suficientes para pagar todas tus cuentas pendientes, inclusive te sobrará algo.