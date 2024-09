Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 23 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del lunes 23 de septiembre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): No te conviene inmiscuirte en luchas de poder dentro de tu trabajo. Analizá las circunstancias en las que te movés y acomodate a ellas sin intentar cambiarlas. Tenés que ser un poco más práctico en la vida diaria y no pararte a pensar en las consecuencias de cada cosa que hacés. Perdés mucho tiempo analizándolo absolutamente todo; avanza de una vez. No deberías ser tan reticente a comunicar tus preocupaciones a las personas que querés, porque van a ser ellas las primeras interesadas en conocer tu estado de ánimo para ayudarte.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Con algunas personas es necesario tener mucha paciencia, y si además es un amigo, con más razón todavía. Después de una mañana muy ajetreada, por la tarde llegará la calma que deseas. Este es un excelente momento para planificar tu futuro porque tenés muy claro lo que querés y cómo conseguirlo. No obstante, todavía tenés que perfilar un poco más el lado económico. Te va a costar mucho trabajo, pero es necesario que analices las últimas decisiones que has adoptado en el terreno profesional.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Tu presente va tomando mejor color, que se mantendrá, con excepciones, a lo largo de las próximas semanas. Empezá a buscarte la vida. No des lugar a la duda, al engaño con tus palabras o con tus acciones, optá por el camino correcto. Vas a recibir una sorpresa agradable durante el día de hoy de parte de un gran amigo. Tendés a tomar compromisos que después, pasado el tiempo y con un poco de reflexión, te van a causar más de un dolor de cabeza.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Este no es el momento de los gestos, sino el de las acciones. No tenés que esperar a que los demás estén preparados para tomar la iniciativa, puede que para entonces sea demasiado tarde. Tenés compromisos pendientes que tienes que atender cuanto antes. El paso del tiempo puede complicarte en una labor que en principio es tan fácil como parece. Modera tu natural arrogancia si quieres sacar algo positivo de la situación en la que te encuentras.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Llegó el momento de lanzarte sin red hacia tu futuro, no podés seguir esperando que haya alguien abajo preparado para agarrarte. Estás solo, pero podés conseguirlo. Vas a comenzar la jornada con un alto nivel de energía, pero te vas a ir descargando a medida que pasen las horas. Afrontá los retos más difíciles a primera hora de la mañana. Es probable que pases mucho tiempo preocupado por la salud de una persona muy cercana o incluso de tu propia familia. Dedicale más espacio, les vendrá muy bien a los dos.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Disfrutás de una vitalidad envidiable que te empuja hacia el triunfo, pero no te olvides que por donde más te aprieta el zapato es por donde podés empezar a perder tus posibilidades. No siempre es buen momento para hacer una broma. Algunas situaciones ponen fuera de lugar tu sentido del humor y podés provocar reacciones contrarias a las que buscás. Contás con el apoyo de personas importantes, aunque no son muchas. En realidad, eso es una ventaja porque si te rodeas de muchos consejeros, al final vas a terminar desorientado.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Hay obligaciones que ni podés ni debes eludir. No trates de engañar ni a los demás ni a vos mismo con excusas falsas, porque te conviene cumplir con tus obligaciones. Luego te vas a sentir bien. Empezás a ver las cosas con más claridad en el terreno económico. Pero recordá que el control del gasto es algo de todos los días, no un esfuerzo puntual de una semana y ya está. Estás a punto de firmar un acuerdo que puede complicarse a último momento. Si tenés que parar, hacelo, no te precipites solo porque haya gente esperando. Tenés que tenerlo todo claro.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): No te amarres a los recuerdos tristes del pasado más reciente y enfrenta tu futuro con los ojos de quien se sabe capacitado para emprender con éxito una nueva vida. Está en tus manos. Todo lo que se relaciona con tu trabajo tiene grandes posibilidades de éxito, ha llegado el momento de enseñarle al mundo cuáles son tus verdaderas dotes. Tenés a la suerte frente a tu cara. No le pidas a los demás lo que no sos capaz de ofrecer.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Tu vida social se activa y te ofrece la posibilidad de aumentar tus amistades de forma sumamente interesante. No es el momento de pensar en tus defectos, sino en todas las virtudes que tenés. No deberías revolver la basura, espera un poco a que las circunstancias sean un poco más propicias, porque en la situación actual te puede salpicar más de lo que te conviene. Tené paciencia. Tendés a sentar la cabeza en lo relacionado con tu mundo sentimental. Van a desaparecer las nubes negras y en el amor ahora todo es posible. Si tienes pareja, tu relación se va a fortalecer mucho.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): El amor no está en los lugares que vos lo has estado buscando. Va a surgir de improviso y te sorprenderá cuando menos lo esperes, pero lo reconocerás sin lugar a dudas. Confiá solamente de la verdad, de lo que podés constatar como verdadero. Vas a conseguir milagros en el aspecto económico a poco que te muevas y busques la fortuna que te está esperando. Cuando parecía que estabas decidido a no moverte ni un centímetro del camino que te trazaste, va a aparecer alguien que te hará cambiar de idea aprovechando tu debilidad emocional.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Desconfía de quien habla con vos de los defectos de los demás, porque con el resto hablará de los tuyos. La discreción es la mejor herramienta para no hacer enemigos. No podés estar siempre pendiente de lo que piensan los demás, lanzate por tu futuro sin mirarte en ningún espejo, te sobra personalidad y originalidad para triunfar.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Si conseguiste llegar a fin de mes en buenas condiciones económicas, deberías valorar la oportunidad de saldar alguna deuda de vieja data o de amortizar parte de un préstamo. Tenés que ver la realidad con tus propios ojos, no fiarte de lo que te cuentan que han visto, sobre todo si a partir de ahí tienes que tomar una decisión muy importante.