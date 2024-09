Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 10 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del martes 10 de septiembre

Será una jornada para el amor y las relaciones, para disfrutar de una conexión profunda. También será un día propicio para la aventura y la expansión.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): El humo y los lugares en los que se nota una especial contaminación te van a afectar más de lo habitual en estos días. No busques algo negativo oculto en una situación positiva en general. Tenés que alegrarte por lo que te está ocurriendo y dejar de lado el pesimismo. Si conseguiste adelantar el trabajo y tu economía te lo permite, tomate un respiro y date un capricho este fin de semana. Te lo merecés y los tuyos también.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Si tenés problemas con el sueño, no estés demasiado en la cama dando vueltas, lo mejor va a ser que te levantes y realices una actividad relajada que te permita descansar. No todo tiene que tener grandes contenidos para que puedan llenar tu espacio. En ocasiones, emplear el tiempo en cosas banales puede servirle a tu ánimo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Buscá el equilibrio entre lentitud y precipitación, ninguno de los dos extremos es bueno en ninguno de los aspectos de tu vida. Te conviene acercarte hasta la consulta del médico. Si buscás grandes soluciones, vas a tener que utilizar la imaginación y dejar de lado las recetas de siempre. No tenés que tenerle miedo a los cambios, a veces son la única manera de mejorar. Hacele caso a alguien que te propone caminos nuevos, siempre que tus intereses coincidan con los suyos.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): La razón por la que no te sentís del todo bien es que has engordado unos kilos de más en las últimas semanas y tu organismo se encuentra más pesado de lo habitual. Atravesás un período de transición en el que los valores con los que has regido tu existencia comienzan a cambiar. Gran parte de tu mundo se modifica. Este será un buen día para acercarte a las metas que te has fijado y vas a dar grandes pasos hacia el éxito que tanto anhelas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Vas a encontrar la comprensión que siempre has buscado en una persona mayor que vos. Es posible que surja la llama del amor, aunque la diferencia de edad lo pondrá difícil. Cuidado con los Capricornianos, especialmente a la hora de trabar relaciones sentimentales. Da el primer paso solo si estás seguro de que tenés muchas opciones, o saldrás trasquilado.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Tu relación sentimental necesita aires de renovación, en el que puede entrar alguna que otra locura. El peor enemigo de su amor será la monotonía y la vida demasiado aburrida. Sentís que una persona de tu entorno más cercano traicionó tu confianza, no lo pases por alto, pero tampoco rompas la relación sin antes haber aclarado el asunto. Te toca a vos mantenerte firme cuando los demás empiezan a desmoronarse, si aguantas hasta el final, conseguirás tus meta. Tenés fuerzas suficientes para aguantar.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Es normal que surjan algunos roces en lo que se refiere al dinero con tu pareja, cada uno tiene una forma de ver la vida y eso incluye la manera de gastar y también de concebir el ahorro. Tenés que esforzarte al máximo para conseguir el triunfo deseado. El tamaño de las dificultades con las que te estás encontrando te da la medida de lo importante que es tu proyecto, por lo que si conseguís terminarlo, habrás logrado un gran triunfo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): No se trata de ser avaricioso, pero en ocasiones vas a tener que pensar un poco antes de compartir la información que posees con los demás, podrías estar dando apoyo a tus competidores. No es bueno apostar a una sola carta, podría fallarte y provocar la caída de tu proyecto. Al menos tenés que tener previsto un plan B para los casos de emergencia, pueden llegar pronto. Evitá la confrontación con tu pareja en asuntos esenciales.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Aunque para evitar el estrés sea recomendable no preocuparte demasiado por los problemas, eso no quiere decir que pierdas el control de asuntos importantes. Por ahora tenés que mantener la firmeza como estrategia, pero pronto vas a tener que ir pensando en cambiar la mano dura por una postura mucho más comprensiva, sobre con tu familia.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Si actúas con sinceridad y vas de frente, no vas a encontrar problemas en tu camino. Al contrario, se te abrirán todas las puertas con solo llamar. Escapa de conductas torticeras. Se adivinan tensiones en el seno de la pareja por cuestiones relacionadas con la economía, es posible que no se pongan de acuerdo en cuanto a las prioridades de gasto. La presión que estás soportando en el terreno laboral no se aliviará mientras no cambie la relación de fuerzas que existe actualmente.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Procede con cautela a la hora de hablar de tus sentimientos, porque si tu sinceridad hiere de forma innecesaria a alguien que querés, al final vas a sentirte muy mal contigo mismo. Tenés que ser ahora un poco más sensato y centrarte en lo que es importante en tu vida. No dejes que algo atractivo, pero pasajero comprometa lo que tanto te ha costado.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Algunos consejos de familiares no muy cercanos no son demasiado recomendables, porque esconden intereses que no tienen nada que ver con tu persona. Vas a encontrar a un gran amigo en alguien que hasta ahora había pasado desapercibida ante tus ojos. Defendé tus intereses.