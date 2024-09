Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 4 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del miércoles 4 de septiembre

Será una jornada para el amor y las relaciones, para disfrutar de una conexión profunda. También será un día propicio para la aventura y la expansión.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Buenos momentos para dar rienda suelta a tu creatividad, que se mueve de la mano de tus ganas de vivir y de conseguir cosas que siempre has soñado. Un poco más de atención a tu aspecto externo no estaría de más, puede que de esa manera consigas aumentar tu autoestima, que últimamente no está muy elevada. Tenés el carisma suficiente como para lanzarte a una aventura profesional que te atrae desde hace mucho, pero quizá esta no sea la ocasión más adecuada.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Te conviene mucho practicar deporte, especialmente al aire libre. Pero incluso si lo tenés complicado para salir, una buena bicicleta estática te vendrá muy bien. No malgastes tus energías ahora porque las vas a necesitar en el futuro para llevar adelante planes que exigirán mucho esfuerzo. Procurá mantener la discreción, no te conviene hacer alarde. No cierres del todo las puertas a una relación sentimental que podría renacer porque en el fondo el amor continúa vivo. En el terreno profesional no vas a tener las complicaciones antes previstas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Parate a pensar un poco en los riesgos que corrés, aunque te sientas fuerte para afrontarlos. Aparece en tu vida una persona que aparenta lo que no es y te puede traer algunos problemas. Estás a punto de afrontar una decisión en el terreno sentimental con probabilidades de equivocarte. Reflexioná profundamente, pero siempre tenés que seguir a tu corazón. Tu fuerte personalidad estará a punto de meterte en problemas. Procurá comedir tus reacciones, sobre todo delante de gente que no conoces. Por la tarde, podrían llegar sorpresas agradables.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Los contactos con miembros de tu familia van a ser muy interesantes en el terreno económico, puede surgir una oportunidad de negocio que no tenés que dejar de aprovechar. Concedele un poco más de importancia a las palabras, a la manera en la que dices las cosas importantes. Aunque los contenidos sean buenos, tenés que cuidar también las formas. Todo lo que sucede a tu alrededor te impulsa a hacer cambios en tu vida.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Este es tiempo de compartir momentos entrañables con aquellos que querés. Te sentís muy cerca de tu familia y es con ella con quien definitivamente vas a encontrar el equilibrio. Tu excelente sentido del humor te facilita nuevas amistades y citas con personas del otro sexo. Lo que andás buscando está más cerca que nunca, te aproximas a la felicidad. Si estás decidido a comenzar una dieta, lo mejor es que vayas a un especialista que te guiará por el camino intermedio entre los atracones y el ayuno más irracional.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): Por muy difícil que te parezca, uno de los objetivos que te marcaste se resolverá a tu favor mucho antes de lo que pensás. Alguien que no esperabas te va a ayudar mucho. Una persona lleva bastante tiempo buscándote, tratando de contactar con vos para darte una buena noticia, pero no lo consigue. En el terreno sentimental, vas a descubrir algo que no te gusta. No compliques las cosas más de lo que ya lo están. Si es preciso, quedate temporalmente al margen hasta que la situación se vaya aclarando un poco y veas por dónde debes actuar.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Los demás se sienten atraídos por tu vitalidad, por tu decisión y tu disposición a ayudar a quienes te rodean. Tu ego engorda por esta razón, así que procurá no creértelo más de la cuenta. Llegó el momento de que las personas que deben decidir sobre tu futuro profesional sepan cuáles son tus intenciones. Si das un paso hacia adelante, esto podría jugar a tu favor. Al menos por ahora, no es conveniente que entregues tu corazón a alguien a quien acabas de conocer. Tomate tu tiempo para saber más cosas de tu nuevo amor.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): En tu hogar reina en estos días la confusión por el efecto de las circunstancias, algo pasajero que pronto se resolverá, pero que de momento tiene todo patas arriba. Escucha con atención las propuestas que te hará una persona relacionada de alguna manera con tu entorno familiar. Puede ser una ocasión única para que puedas asegurar tu futuro. Pese a que has conseguido alcanzar el equilibrio que tanto buscabas, ahora vas a tener que trabajar mucho para conservarlo. Si descuidas los detalles, podés caer en errores graves.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Es posible que, de manera temporal, tu moral se vea afectada negativamente por los acontecimientos. No te preocupes, pronto vas a volver a sentir la vida en tus venas. Todo lo relacionado con los negocios comienza a tomar fuerza nuevamente en tu vida después del descanso que proporcionaste a tus neuronas. Regresas con fuerza al trabajo.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Tenés que actuar con un poco más de pragmatismo, demasiadas veces realizas grandes esfuerzos sin conseguir los resultados que deberías. De todos modos, tus fuerzas no son ilimitadas, lo que ocasiona que tu ser interior te impulse a romper fronteras, a buscar nuevos horizontes. Tu mundo ha quedado pequeño para tu alma, amplialo para no caer en la claustrofobia. No todo aquel que no está de acuerdo con vos es un enemigo, no seas intransigente. A veces, contrastar opiniones con los demás es la mejor manera de enriquecernos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Te movés en un mar de dudas entre la necesidad de independizarte y la inseguridad que eso supondría a todos los niveles. El miedo a lo desconocido es sano, pero tenés que lanzarte. No todo el mundo es un potencial competidor, no actúes como si tuvieras que medirte con todos. Tomate tu tiempo para analizar a las personas que conoces. Se establecen nuevas relaciones de fuerzas en el ámbito profesional y eso te obliga a reubicarte a vos mismo en el complejo puzzle en el que te mueves.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): La ambición se apodera de tu existencia, y tu sed de mejorar tu estatus está empezando a perjudicar algunas de tus relaciones personales. Moderá tus impulsos porque de todos modos los cambios que estás llevando a cabo son más que convenientes para tu futuro, y si ahora te cuesta un poco adaptarte a la nueva situación, pronto vas a disfrutar de las ventajas. Tu vida amorosa es bastante inestable, pero la estabilidad vendrá cuando llegue el momento, no podés forzarla.