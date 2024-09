Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 27 de septiembre

oler flores primavera.jpg Conocé las predicciones para cada signo durante el mes en el que inicia la primavera.

Horóscopo del viernes 27 de septiembre

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL): Superá las dudas, no será tarea fácil, pero lo vas a conseguir con la ayuda de los astros esta semana. Cuando lo tengas todo claro, no te detengas a mirar al pasado, no vale la pena. Necesitás con urgencia que tus planes comiencen a andar, ya has pasado por una larga fase de preparación y ahora es necesario que las cosas tomen cuerpo y puedas ver si tenés posibilidades. No bajes la guardia en todo el día, aunque parece que los peligros ya pasaron, todavía podés encontrarte con sorpresas que te pueden desequilibrar por completo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Hoy vas a estar muy propenso a dejarte engañar por palabras bonitas y por promesas que luego nunca se cumplirán. Tenés que ser un poco más desconfiado. Además, vas a tener que mantenerte firme en tus valores, a pesar de que los últimos resultados hagan pensar que estás equivocado. Una persona que te va a pedir consejo lo hará de forma sincera. Tené mucho cuidado con hablar a la ligera, si no sabes qué decir, es mejor guardar silencio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Tené mucho cuidado con lo que comentás delante de otras personas, especialmente de extraños. Hoy, tus deseos de compartir y comunicar pueden traerte muchos problemas. Tu vida amorosa está experimentando sentimientos positivos. Tenés que buscar la forma de conseguir más tiempo libre para dar opción a que surja ese esperado romance. Vas a poder confiar en las iniciativas que adoptes, porque van a ser positivas en general y tendrás el apoyo de los astros en el futuro. Insistí con energía en tus objetivos no conseguidos.

RUEDA ZODIACAL.jpg

Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Ahora estás en la vanguardia y no tenés que preocuparte que algunas personas no te entiendan, es el pequeño precio que debes pagar. Mucho cuidado con ese orgullo mal entendido. Es sumamente complicado llevar toda la responsabilidad sobre tus hombros. Si dejas que los demás participen en las decisiones, habrás avanzado en el camino de la tranquilidad. En ocasiones tenés la tendencia a actuar como un niño. El camino hacia la maduración no es sencillo ni tampoco corto, y parte desde el reconocimiento de tus propias limitaciones.

Leo (23 de julio - 22 de agosto): Un compromiso social inesperado te va a hacer gastar un dinero que no tenías previsto. Actúa con moderación, no exageres. Si te sentís inspirado a jugar un número seguí tu intuición. Va a ser difícil que nadie pueda interponerse hoy entre vos y tus objetivos, el ímpetu con el que te lanzarás por lo que querés es prácticamente definitivo. Tendrás la oportunidad de conocer a personas relacionadas con tu profesión y que pueden abrirte interesantes puertas. No obstante, no lo van a hacer de forma desinteresada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): No te conviene relacionarte con personas de carácter posesivo o celoso porque tu libertad está por encima de cualquier posible relación, no te dejes llevar o vas a terminar muy afectado. Hui de los triángulos amorosos como de la pólvora, podés terminar metido en una situación que no te conviene nada y que solo te va a causar dolor, así que te toca ser consciente de tus actos. Las improvisaciones son a veces la salida a situaciones complicadas, pero no tenés que tomarlas como forma de trabajo habitual.

signos ok.jpg Estos son los signos del zodíaco más afortunado para los negocios durante la próxima semana, según el horóscopo.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Un encuentro informal con tus amigos te va a poner de buen humor, recordar los tiempos pasados hace que te olvides de los problemas presentes y eso le conviene a tu espíritu. Pronto vas a entrar en contacto con personas que tienen gran influencia en tu entorno laboral y eso te va a dar la oportunidad de avanzar en el futuro próximo. Los resultados tardan en llegar, pero tu apuesta de futuro es buena, solamente necesita un poco de tiempo para poder fortalecerse. No pierdas el ánimo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): La comunicación con personas que son importantes en tu vida tiene que ser directa, sin ningún intermediario. Y recordá que no todo aquel que dice ser tu amigo realmente lo es. Tenés que liberarte cuanto antes de todo aquello que te reprime, deshacerte de ataduras que no te conducen a nada y romper con quienes te retrasan. Los celos desbocados y los deseos de dominar a los demás son los peores enemigos que podés encontrar en el camino hacia el amor. No te dejes llevar por los impulsos.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Tenés muchos deseos de diversión, no los reprimas. Vas a encontrar el apoyo de tus amigos y puede que se cruce en tu camino el amor o quizás una aventura ocasional. Si tu pareja realmente te ama, te va a apoyar sin pensarlo siquiera en un asunto prioritario para vos. Si no lo hace, es posible que haya llegado la hora de replantearte tu relación. Tu destino te está esperando y la mejor manera de afrontarlo es tener fe en tus habilidades. Es tiempo de lanzarte con valentía hacia el futuro.

buena suerte fortuna.jpg El horóscopo nos arroja que algunos signos del zodíaco serán beneficiados con su trabajo soñado en mayo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Necesitás orientación, pero también protección. Este no es el momento de mostrarte autosuficiente, si tenés que pedir ayuda, hacelo cuanto antes sin falso orgullo. Es importante que trates de salir de la rutina, acompañado siempre de tu pareja. Tienen que buscar alternativas vitales válidas, aunque sean temporalmente reducidas. Es el momento de dialogar, de negociar con todas las posibilidades abiertas y mirando el bien común sin primar los intereses particulares. No juzgues, opiná con libertad.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero): No firmes ningún documento importante sin primero leerlo bien y si hay dinero de por medio consultá con un experto o abogado porque hay cosas que podés pasar por alto. Tus intentos por comunicarte con una persona que te importa mucho serán en vano. Al final, uno de los dos va a tener que dar su brazo a torcer para que se restablezca la armonía que en este momento está rota. Se acercan tiempos marcados por el cambio, y hoy va a haber mucha actividad a tu alrededor, especialmente en tu ámbito social. Los cambios también pueden afectar a tu pareja.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Hacele caso a tu intuición, te va a mostrar el camino cuando todo esté oculto tras la niebla de los sentimientos. Probar cosas nuevas puede salvarte de la apatía. Este no es el momento de los cambios, es preferible que mejores los métodos que ya conocés y no aventurarte demasiado en nuevas fórmulas que no ofrecen demasiadas garantías. Hoy dale una oportunidad al amor, te la están pidiendo a gritos. Te mereces más cariño del que recibís y puede que vos tengas la culpa por ser tan hermético.