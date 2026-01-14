Horóscopo: qué dicen los signos para este miércoles 14 de enero

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conoce lo que dice el horóscopo de tu signo para este miércoles 14 de enero de 2025, con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Te espera un día muy parecido al de ayer, y lo mejor que podrás hacer será dominar tus impulsos y escuchar lo que las personas que te quieren digan. No siempre se puede tener la razón en todo. Si tenés pareja, quizá acabes discutiendo ante su negativa a algo, será mejor que trates de convencerla y no de obligarla.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Podrías recibir hoy noticias inesperadas o tener que solucionar algunos imprevistos. Sea lo que sea, no pierdas los nervios. En general, habrá muy buenos aspectos para todo lo relacionado con la creatividad, simplemente tendrás que elegir cómo quieres darle rienda suelta.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Tu concentración e ideas creativas de hoy serán importantes, así que podrías planificar e iniciar proyectos. Este será el momento perfecto, pues las nuevas estructuras que formes ahora tendrán sus frutos en el futuro. Deberías utilizar ese sexto sentido que sabes que tienes para darte cuenta de algunas cosas que están sucediendo alrededor.

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Tenderás hoy al placer y a las comodidades materiales, por eso querrás satisfacer tus gustos. Por otra parte y en el ámbito de la familia, te desvivirás por satisfacerla en la medida de lo posible. Además, podría ser un día con la suerte a favor, aunque no deberías tentarla demasiado.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Los viajes que vayas a realizar hoy serán provechosos, especialmente si están relacionados con tu ámbito laboral. También las relaciones con el exterior, bien sean con empresas o con personas, estarán en uno de sus mejores momentos. Por último, no te olvides de ese sexto sentido que tienes, porque podrá resultarte de ayuda.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Hoy deberías actuar de una forma prudente y diplomática, especialmente en el ámbito del trabajo. Además, tu mejor aliada será la perseverancia. Las relaciones de amistad, las familiares y las de pareja serán un poco tensas si no pones cuidado en esa manera que tienes de decir las cosas a veces. Sin embargo, tu economía podría mejorar.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Hoy te sentirás el centro de atención, y es que tu atractivo será muy grande... Aprovéchalo. También tendrás las cualidades artísticas potenciadas, así que todo lo relacionado con el ellas se te dará de maravilla. Por último, a través de los sueños podrías recibir mensajes importantes.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Te espera un día tenso de trabajo, pero no será para tanto si dejas a un lado todo aquello que no sea pragmático y no te lleve hacia tus metas. La práctica de alguna actividad deportiva o relacionada con tus aficiones podrá ayudarte a soltar la tensión acumulada. Y al igual que ayer, evita los enfrentamientos con los demás.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Quizá hoy sientas que se han aliado todos los obstáculos y dificultades para impedirte avanzar, pero deberías pensar que esto también te obligará a hacer cambios que te harán más fuerte en el futuro. Por último, tenderás a sentir que tienes demasiadas responsabilidades que cumplir sobre tus espaldas, evita exagerar.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Tu mente hoy será estará alerta y precisa ante los estímulos que reciba del entorno. Además, será posible que experimentes cierto avance hacia lo desconocido y podrás obtener logros profesionales si actúas de una forma rápida pero organizada. Se producirá como una lluvia de ideas creativas dentro de tu cabeza, aprovéchalas.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Utiliza las energías positivas del entorno para crear nuevos proyectos que mejorarán sustancialmente tu situación actual. Además, las relaciones en el plano social serán muy buenas: aprovéchalas para lo que te haga falta. No dejes que la indecisión se apodere de ti y te paralice, eres una persona capaz.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

No intentes cargar con obligaciones que no te pertenecen. Debes entender que cada uno debe responsabilizarse de la parte que le corresponde, no más. Tiendes a querer solucionarlo todo en solitario, y eso suele pasar factura. Levanta el ánimo y no te dejes llevar por los demás, la persona más importante de tu vida eres tú.