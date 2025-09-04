Existen diferentes ejercicios para mejorar la memoria. Una por una, las recomendaciones de la tecnología.

Los mejores 7 trucos para ejercitar la memoria y no olvidar el nombre de las personas, según la IA

El paso del tiempo es inevitable para todos, y junto a ello vienen acompañadas algunas características clásicas de la edad. Una de las más comunes es que la memoria se deteriora lentamente con el correr de los años, aunque hoy existen diferentes actividades que pueden ayudar a fortalecerla. En detalle, siete trucos para no olvidar el nombre de las personas, según la inteligencia artificial .

Al momento de consultar a las inteligencias artificiales sobre cómo hacer para recordar el nombre de las personas, tanto ChatGPT como Gemini coinciden en que es un aspecto clave para las relaciones, pero que también puede ser común olvidarlo al poco tiempo de conocerlas. Sin embargo, ofrecen una serie de consejos y recomendaciones que pueden ser claves para relacionarse con un desconocido.

"Recordar nombres es una habilidad clave para la comunicación y las relaciones interpersonales. Sin embargo, muchas veces los olvidamos porque nuestro cerebro no los almacena de manera efectiva. La neurociencia explica que la memoria funciona mejor cuando asociamos la información con imágenes, emociones y repeticiones.", explica ChatGPT sobre cómo fortalecer la memoria y no olvidarse el nombre de las personas.

inteligencia artificial generica -VALIDA 1200- Cómo recordar el nombre de las personas, según la inteligencia artificial

Por su parte, la inteligencia artificial Gemini indica que "olvidar nombres es una experiencia común, pero existen estrategias efectivas para mejorar tu memoria y recordar los nombres de las personas. La neurociencia ha demostrado que la memoria es un proceso dinámico que se fortalece con la práctica. Al utilizar estas estrategias de forma constante, puedes mejorar significativamente tu capacidad para recordar nombres".

Siete trucos para la memoria, según la IA

En ese sentido, la inteligencia artificial también ofrece siete trucos para no olvidar el nombre de las personas. En detalle, cada uno de ellos y cómo aplicarlo en la vida cotidiana.

Tener un enfoque activo y repetir el nombre : al momento de conocer a una persona nueva, la atención debe ser plena, sobre todo al escuchar su nombre. Lo ideal es repetirlo inmediatamente en voz alta un par de veces. Se aconseja utilizar el nombre de la persona repetidas veces a lo largo de la conversación, pero de forma natural.

: al momento de conocer a una persona nueva, la atención debe ser plena, sobre todo al escuchar su nombre. Lo ideal es repetirlo inmediatamente en voz alta un par de veces. Se aconseja utilizar el nombre de la persona repetidas veces a lo largo de la conversación, pero de forma natural. Asociar nombres con imágenes : se debe crear una imagen mental que conecte el nombre con una característica de la persona o con algo que lo recuerde. También sirve hacerlo con comparaciones absurdas o inusuales, algo que permitirá recordarlo con facilidad.

: se debe crear una imagen mental que conecte el nombre con una característica de la persona o con algo que lo recuerde. También sirve hacerlo con comparaciones absurdas o inusuales, algo que permitirá recordarlo con facilidad. Utilizar la técnica de la repetición espaciada: repasar el nombre de la persona en intervalos crecientes: unos minutos después de conocerla, unas horas después y al día siguiente.

repasar el nombre de la persona en intervalos crecientes: unos minutos después de conocerla, unas horas después y al día siguiente. Escribir los nombres: luego de repetirla mentalmente, lo ideal es escribirla de forma manual en una libreta, o bien añadirlo como contacto en el celular.

luego de repetirla mentalmente, lo ideal es escribirla de forma manual en una libreta, o bien añadirlo como contacto en el celular. Relacionar el nombre con información adicional: algo similar a asociar el nombre con un término inusual, pero en este caso será dándole contexto al nombre. Se puede asociar con su trabajo, sus intereses o incluso el lugar donde se conocieron.

algo similar a asociar el nombre con un término inusual, pero en este caso será dándole contexto al nombre. Se puede asociar con su trabajo, sus intereses o incluso el lugar donde se conocieron. Utilizar mnemotecnias: actividades como los acrónimos y las rimas sirven para ayudar a recordar el nombre de una persona.

actividades como los acrónimos y las rimas sirven para ayudar a recordar el nombre de una persona. Practicar la atención plena: ejercicios como la yoga y el mindfulness ayudan a potenciar la atención plena de cada uno. Al momento de conocer a alguien, es recomendable estar presente en la conversación y evitar distracciones que impiden escuchar al otro.

El truco para fortalecer la memoria de Bill Gates

Son muchísimas las personas que se expresan sobre el paso de los años y cómo ayudan a fortalecer la memoria. Por ejemplo, Bill Gates recomendó en su blog personal "Gates Notes" la lectura de libros, escuchar música y las actividades recreativas.

inteligencia artificial.jpg El truco para fortalecer la memoria de Bill Gates

A su vez, también se inspiró en los consejos que ofrece el libro "Caminata lunar con Einstein: el arte y la ciencia de recordarlo todo", de Joshua Foer.

Una de las más comunes dentro del libro es imaginarse una construcción con múltiples secciones, y en cada uno de ellos se deben colocar los objetos o nombres a recordar.