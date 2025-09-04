Uber suma un servicio especial que resolverá un gran problema: cómo funciona

La compañía amplió su oferta y está disponible desde estos primeros días de septiembre. Incluye reservas anticipadas.

Con esta nueva función, la compañía busca posicionarse como una plataforma integral de movilidad.

Moverse por la ciudad con valijas suele ser una complicación. En particular cuando el destino son aeropuertos, estaciones de tren o terminales de ómnibus , donde la puntualidad y la comodidad resultan esenciales. Con este escenario en mente, Uber presentó en Argentina su nuevo servicio Uber Bags , que apunta a resolver de manera práctica ese inconveniente.

La propuesta consiste en poner a disposición vehículos con baúles amplios , especialmente pensados para transportar valijas sin dificultad.

Está disponible desde el 2 de septiembre , esta opción fue diseñada para un máximo de cuatro pasajeros y dos valijas grandes .

El objetivo de la empresa es que cada viaje resulte más cómodo y seguro, tanto para turistas como residentes que regresan de vacaciones o se trasladan con equipaje voluminoso.

La medida representa también un gesto hacia el sector turístico, ya que facilita la logística de quienes dependen de un servicio confiable al momento de conectar con los principales puntos de transporte del país.

Cómo funciona Uber Bags

El mecanismo de uso es idéntico al de las otras categorías de la aplicación. El usuario abre la app, solicita un viaje y elige la opción Bags, que garantiza un vehículo con capacidad suficiente para el equipaje.

Uber- Neuquen (2).JPG El lanzamiento de Uber apunta a resolver un problema clásico: el traslado de valijas hacia aeropuertos y terminales. Maria Isabel sanchez

Además, el servicio puede combinarse con Uber Reserve, la función que permite programar viajes con hasta 30 días de anticipación. Esta herramienta se vuelve fundamental para quienes deben organizar su salida al aeropuerto sin margen de error. Reservar con tiempo asegura la disponibilidad del auto adecuado y evita contratiempos de último momento.

Para celebrar el lanzamiento, la compañía lanzó un código promocional con 50% de descuento en el primer viaje con Uber Bags. El proceso para activarlo es sencillo:

Abrir la aplicación.

Ingresar en la sección Cuenta .

Seleccionar Pago/Billetera .

Ir a Promociones .

Cargar el código UBERBAGS25.

Una vez ingresado, el beneficio se aplicará de manera automática. Se trata de una oportunidad para probar el servicio a un costo reducido y evaluar su utilidad en los traslados con equipaje.

Seguridad y beneficios adicionales

Uber Bags mantiene todas las funciones de seguridad ya conocidas de la aplicación. Los usuarios podrán compartir el recorrido en tiempo real, utilizar la verificación con PIN para confirmar el viaje y acceder a la grabación de audio durante el trayecto.

A estas medidas se suma la cobertura de Galicia Seguros, que respalda cada viaje y refuerza la confianza de los pasajeros. La empresa busca dejar en claro que la incorporación de esta categoría no implica solo más espacio, sino también una experiencia con los mismos estándares de seguridad del resto de los servicios.

En declaraciones públicas, Eli Frías, Responsable de Operaciones de Uber para Argentina, explicó que la intención es que los usuarios "encuentren en la app de Uber todas las opciones que necesiten para hacer de su viaje una mejor experiencia". Con esta frase, la compañía subraya su apuesta a ser una plataforma integral de movilidad, capaz de adaptarse a diferentes situaciones.

Una apuesta al turismo y a la movilidad urbana

La introducción de Uber Bags no se limita a resolver un problema puntual. En un contexto donde el turismo y el comercio electrónico generan nuevas demandas de movilidad, la empresa busca posicionarse como un actor que responde de forma ágil.

Para el turismo, representa una ventaja contar con un servicio accesible que garantice el traslado del equipaje sin inconvenientes. Para los residentes, se trata de una alternativa práctica en los viajes de regreso de vacaciones o en situaciones donde se transporta carga adicional.