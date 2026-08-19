Micro RGB y TVs con IA: la tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol en casa

La empresa coreana trae al país una nueva generación de pantallas inteligentes con tecnología Micro RGB y el asistente interactivo Vision AI Companion. Descubrí cómo funcionan las dos grandes novedades de este año, junto con la evolución de la línea OLED.

Samsung presenta TVs con IA y Micro RGB: una tecnología que cambia cómo vemos series, películas y fútbol

Mirar televisión en casa cambió para siempre. Hoy pasamos más tiempo frente a las pantallas, ya sea para hacer una maratón de series los fines de semana, jugar a los videojuegos o reunir a la familia a ver un partido. Sin embargo, los problemas de siempre siguen estando ahí: el sol entrando por la ventana que no deja ver bien, los colores que se ven apagados o la cansadora luz brillante cuando miramos TV a oscuras.

Para resolver esto y dar un salto real en calidad, Samsung trae al país una nueva propuesta de televisores que pone el foco en dos grandes pilares: la tecnología de color Micro RGB y el nuevo ecosistema interactivo Vision AI Companion . A continuación, te contamos qué propone cada novedad y cómo mejoran la experiencia en el living de tu casa:

Hasta ahora, la mayoría de los televisores usaba luces blancas o azules de fondo combinadas con filtros para formar las imágenes. La innovación que Micro RGB utiliza pequeños focos de luz independientes (rojo, verde y azul) más chiquitos que un grano de arena que emiten el color de forma directa, sin filtros.

¿Cómo es esta experiencia?

- Colores de cine: Se pueden percibir los tonos de piel, las sombras y los paisajes tal cual los pensó el director de la película, con una fidelidad de color profesional.

- Chau al cansancio visual: A diferencia de otras tecnologías, Micro RGB busca el equilibrio justo entre brillo y contraste para que la vista no se fatigue, consumiendo además un 36% menos de energía.

- Protección certificada para tus ojos: Cuenta con certificaciones internacionales que garantizan la reducción de la luz azul dañina. Además, incluye un sistema inteligente que adapta la luz del televisor según la hora del día: al atardecer, suaviza los tonos imitando la luz natural para no alterar el sueño antes de ir a dormir.

Vision AI Companion: una nueva forma de hablar y convivir con tu tele

El centro de la experiencia inteligente en esta nueva generación es Vision AI Companion. Lejos de ser un buscador rígido de comandos de voz, se activa simplemente manteniendo apretado el micrófono del control remoto (o mediante voz pasiva) y utiliza modelos de lenguaje integrados con Bixby (un asistente virtual inteligente) para ofrecer una conversación fluida y natural.

¿Qué podés hacer con el nuevo compañero de IA?

- Descubrimiento contextual en tiempo real: Entiende exactamente qué estás mirando. Es posible preguntar quién es el actor en pantalla, pedir datos de la película o buscar recomendaciones afines sin necesidad de pausar la transmisión.

- Multimodelo y multilingüe: Integra soporte nativo para agentes de IA como Gemini, Copilot y Perplexity, procesando comandos complejos en lenguaje cotidiano.

- Now Brief (tu tablero diario): Cuando la pantalla está apagada o en reposo, el televisor detecta tu presencia y se transforma en un centro de información inteligente que muestra el clima, recordatorios, noticias del día y el estado de los dispositivos conectados de la casa a través de SmartThings.

OLED: evolución en el contraste y soluciones contra el brillo del living

Las pantallas OLED son las preferidas de los fanáticos del cine y los videojuegos porque sus puntos de luz se apagan por completo, logrando un color negro puro e intenso. Para esta nueva temporada, la tecnología continúa refinando uno de sus mayores desafíos: los reflejos tipo espejo en ambientes muy iluminados.

- Consolidación de la tecnología Glare Free: En modelos seleccionados de la nueva línea OLED, se incorpora la versión evolucionada del recubrimiento anti-reflejos Glare Free. Esta solución dispersa la luz ambiental sin diluir los colores ni perder la profundidad de los negros, permitiendo disfrutar de la TV a plena luz del día o con lámparas encendidas.

- Súper fluido para juegos: Mantiene una tasa de refresco ultra fluida de 165Hz (Motion Xcelerator) e inteligencia artificial que percibe automáticamente el tipo de videojuego para optimizar los niveles de sombra y la velocidad de respuesta.

Beneficios de compra, cuotas y respaldo asegurado

Para acompañar el lanzamiento de estas tecnologías en todo el país, se confirmaron facilidades comerciales pensadas para renovar el equipamiento del hogar:

- Plan Canje: Es posible entregar un televisor usado (incluso de cualquier marca o con la pantalla rota) como parte de pago para acceder a los nuevos modelos.

- Comprá y Probá: El programa de Samsung permite adquirir un nuevo modelo y probarlo durante 60 días. Si una vez finalizado el período el producto no cumple con las expectativas, el usuario puede devolverlo.

- Financiación y envío: Opciones de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, envío gratuito a todo el país e instalación a cargo de expertos capacitados en modelos seleccionados.

- Siete años de actualizaciones gratuitas: El sistema operativo (Tizen OS) se actualizará sin costo durante 7 años, garantizando que el equipo sume nuevas funciones año tras año.

- Protección con Samsung Care+: La llegada de la nueva línea suma la opción de contratar la cobertura oficial de Samsung Care+, el programa de protección que resguarda la pantalla ante daños accidentales, caídas o fallas.

¿Dónde se pueden ver y probar?

Para quienes busquen conocer de cerca el salto tecnológico de esta nueva línea antes de elegir su próximo equipo, las tiendas Samsung Experience Stores (SES) abrirán sus puertas con espacios de prueba interactivos. Además, la nueva generación de pantallas con inteligencia artificial desembarcará en los principales comercios y casas de electrodomésticos del país, permitiendo a los usuarios acceder a asesoramiento personalizado y probar la tecnología en su cadena de confianza más cercana.