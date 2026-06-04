Cómo se escolarizan los internos de la U11 en Neuquén: los últimos datos

A fin de evaluar el funcionamiento de las aulas y proyectar mejoras requeridas, la ministra de Educación, Soledad Martínez , visitó este martes la Unidad de Detención N° 11 de Neuquén capital.

Durante la recorrida, que constituye la primera vez que una autoridad de rango ministerial de Educación se acerca a la unidad, se destacó que la matrícula educativa dentro del penal creció un 8 por ciento respecto al año anterior, alcanzando un histórico 64 por ciento de la población interna escolarizada.

La agenda de trabajo se centró en la optimización y reestructuración de las instalaciones actuales. El objetivo principal es jerarquizar la educación en contextos de privación de la libertad, garantizando un derecho humano fundamental e inalienable que funciona como motor de transformación para las personas privadas de su libertad.

Clases en la U11 (2)

Actualmente, el complejo cuenta con siete aulas equipadas e intervenidas desde el inicio de la actual gestión provincial. Durante la reunión, los funcionarios conversaron sobre la necesidad de readecuación de espacios que permitirá refuncionalizar otros sectores del penal, a fin de articular interinstitucionalmente más actividades educativas para optimizar la propuesta de formación.

U11 en cifras de educación

Como parte de la visita, compartieron una presentación en la que se dio cuenta del inicio del proceso educativo en la U11, en 1995, con la apertura de tres aulas. En el año 2021 se incorporó el aula destinada a estudiantes universitarios; y en 2024 se sumaron nuevos espacios para ampliar la oferta educativa.

De los 296 internos alojados en la U11, la distribución de los estudiantes se organiza con 187 estudiantes que cursan los niveles Primario, Secundario y Superior. 40 alumnos están insertos en carreras universitarias, la mayoría en públicas, sólo dos en privadas, y en articulación con Formación Profesional.

Clases en la U11

Como dato significativo, respecto a la relevancia e impacto que cobra el proceso educativo en el espacio, se detalló que el año pasado se registró el egreso de 26 estudiantes del nivel Secundario.

Las autoridades

Del encuentro participaron referentes del sector penitenciario, entre ellos el jefe de Unidades de Detención, Leonardo Muñoz; el director de la U11, Juan Bautista; y la jefa de Tratamiento Penitenciario, Andrea Verónica Ramírez, entre otros referentes de la fuerza. Por la cartera educativa, acompañaron a la ministra la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Glenda Temi; el director de la modalidad en Contexto de Privación de la Libertad, Hugo Crljenko; y el vocal de Rama Media, Gastón Arana.