Sin embargo, el ex de Griselda Siciliani buscó despegar esa decisión de las acusaciones por acoso sexual en contra del actor y aseguró que su no participación ya se había acordado con antelación. “Haremos teatro con Simona, pero Juan no va a estar. Ya estaba acordado de antes”, explicó el productor a diario Perfil.

El Chueco mantiene firme su postura de no bajar al protagonista de la ficción que encabeza Ángela Torres, evitando copiar lo que sucede en Estados Unidos con el movimiento “Me Too”. “Porque sucede en Estados Unidos ¿nosotros tenemos que copiar lo que pasa ahí?, manifestó.

En tanto, Darthés habló por primera vez y les pidió a los medios que cuiden a la novela que está protagonizando. “En algún momento voy a contar todo, pero en este momento mi posición es el silencio, la paz. Pido que cuiden a mis compañeros de trabajo y a la producción nacional”.

En paz: Darthés pidió a los medios que cuiden a sus compañeros y la ficción que protagoniza.