Con el Rojo, Argentina hizo cartón lleno en la Copa

Como era de esperarse, el Rojo monopolizó la tenencia de pelota ante un adversario que solamente apeló a replegarse con orden, achicando los espacios hacia su propio arco.

Un tiro libre al travesaño por parte de Martín Benítez y muchas aproximaciones peligrosas cerca del arquero Carlos Salazar le iban consumiendo el tiempo al Diablo, que no encontraba el gol. Hasta que en un tiro de esquina, a los 38 minutos, Benítez lo ejecutó cerrado desde la izquierda. El 1 venezolano se vio sorprendido por el rechazo fallido de un compañero y en el intento por manotear el balón, no hizo más que enviarlo al fondo de la red para el 1 a 0 parcial.

Trajo tranquilidad el grito en el Libertadores de América y con la pelota en los pies, se dedicó a esperar el pitazo final.

“Si me toca irme, lo que más me interesa es un salto de calidad en lo deportivo; si no, estaré feliz de seguir en Independiente”, dijo Maxi Meza.

No lo sacó

Maxi Meza siguió en cancha. Ariel Holan no tuvo contemplaciones con su futuro mundialista, pero igual el más incisivo de la noche continuó siendo Benítez para Independiente.

A las complicaciones que Lara ya tenía para arrimar peligro o construir juego, se sumó la expulsión de Daniel Carrillo sobre el cuarto de hora final por doble amarilla, las dos sobre la figura de Meza.

La falta de eficacia siguió siendo el peor adversario del Rey de Copas. Y el gol que hizo Emanuel Gigliotti a los 16 se lo anularon por una posición adelantada que no existió.

El Puma tuvo su revancha a los 36, después de que Meza recuperara la pelota ejerciendo presión sobre el rival y triangulando con Martín Benítez para la definición del 9, que fue certera y sentenció la historia.