Con escándalo incluido, se suspendió toda la 1ª fecha

Buenos Aires.- La novela del fútbol argentino parece no tener fin. Luego de otra tarde llena de idas y vueltas, declaraciones cruzadas e incertidumbre absoluta, finalmente se determinó que el fútbol de Primera no arrancará este fin de semana.

El principal inconveniente pasó, otra vez, por el pago atrasado a los jugadores, quienes, en la voz de Sergio Marchi, aseguraron desde temprano que retendrían tareas y que sólo volverían a jugar cuando se regularice la totalidad de la deuda.

Sin embargo, la AFA argumentó que el dinero en las arcas de la entidad no era suficiente para cumplir con todo lo adeudado, pero se mostró abierta a cumplir con una parte. Marchi rechazó el monto y se mantuvo rígido con el paro. La AFA, en la voz de Javier Medín (vice de la Comisión Normalizadora), instó a los clubes a jugar, ya que, según sus palabras, el dinero ofertado alcanza para poner al día a los planteles, y no habría motivo para continuar con la medida. “Desde el lado de AFA está todo dado para jugar. Con la distribución de dinero que se hizo, pueden ponerse al día los planteles. No sé si cada uno saldará el cien por ciento de la deuda con los jugadores, pero la mayoría quedará al día. Había varios clubes que debían varios meses y dijeron que, con este giro, lo podían solucionar”, expresó.

Marchi, en tanto, insistió en la postura de no jugar, ratificó que los jugadores profesionales no van a prestar servicio y desacató la conciliación obligatoria tachándola de “incorrecta”.

A todo esto, Medín, junto con Chiqui Tapia y muchos de los dirigentes de Primera como Angelici y D’ Onofrio, presionaron para que se juegue, asegurando que se multará a quienes no participen. Además, confirmaron que se le dará la baja al artículo 205 para que los clubes no estén obligados a tener al menos 8 profesionales en el plantel y puedan jugar con juveniles. “Tenemos el dinero del gobierno, se está trasladando a la cuenta de los clubes. Hay cuatro equipos de Primera División que deben cuatro o cinco meses, pero hay veinticuatro que están al día”, insistió Medín.

“Si los clubes juegan con juveniles, son unos cobardes”, retrucó Marchi. Sobre el final del día, en la AFA dieron el brazo a torcer, analizaron lo complejo de la situación y aceptaron suspender hasta el próximo fin de semana.

Los clubes de la región esperan que arranque ya

Desde los clubes regionales siguieron de cerca el conflicto que se vivió en Buenos Aires y rezaron para que la actividad se retome cuanto antes. A última hora, desde el Consejo Federal confirmaron que la fecha del Federal A arrancará el próximo fin de semana, como estaba estipulado, pero no es para descartar el hecho de que un nuevo cambio de timón pueda echar por tierra el inicio del certamen.

“Me confirmaron una sola cuota en vez de dos, pero igual nuestra intención es arrancar el finde que viene”, sentenció el presidente del Deportivo Roca, Jorge Escaris, quien luego de algunos cimbronazos enderezó el bote del Depo y ya está listo para que su equipo comience a competir.

De la misma manera se había manifestado días atrás Santiago Caldiero, el titular de Cipolletti quien, en consonancia con su par rionegrino, también anhelaba que la situación se regularice para darle inicio al certamen. “La situación no se sostiene. Es el peor momento en cinco años que llevamos en el club. Hasta cuesta conciliar el sueño”, había analizado el mandamás albinegro.

Por el lado de Gastón Sobisch, presidente de Independiente, manifestó en varias oportunidades el deseo y la necesidad de comenzar a jugar. “Me pongo en el lugar de los jugadores. Demasiada paciencia han tenido. Pero también es cierto que hemos nadado tanto para llegar a la costa que, estando cerca, te frustra. El torneo debería empezar el 10”, se posicionó el dirigente.

Así, en la región prenden velas para que el Federal arranque ya.

“Era imposible jugar mañana (por hoy). El lunes se deposita el pago a los clubes y el fin de semana vuelve el fútbol”.Nicolás Russo. El presidente de Lanús en representación de AFA

“Si jugaban era un acto de cobardía, porque los que tienen instituciones correctas no tienen que atacar a los futbolistas”.Sergio Marchi. Presidente de Futbolistas Argentinos Agremiados

Perlas que dejó otro día negro para el fútbol argentino

Se retiró por no cobrar

Santiago Bianchi, jugador de Comunicaciones (Primera B), decidió ayer retirarse del fútbol debido a la crisis económica. “Tengo otro trabajo y me voy a dedicar a eso. Es una lástima”, dijo el ahora ex jugador.

Los que casi se juegan

Rosario Central-Godoy Cruz y San Lorenzo-Belgrano fueron los postergados de ayer. Hoy, entre otros, era el turno de Racing frente a Lanús.

Se retiró el fondo solidario

El dinero que ponían equipos de Primera para colaborar con los deudores fue retirado. Ahora resta saber si, luego del depósito de la AFA, se puede regularizar la deuda y Agremiados acepta abandonar la medida de fuerza y jugar el fin de semana.