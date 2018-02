Confluencia y Ceferino, los barrios más sucios

Esta problemática no es nueva pero parece agravarse, pese a los operativos de retiro de basura y las multas que se aplican para quienes cometen estas contravenciones. En su mayoría se trata de residuos voluminosos, como heladeras, termotanques, bicicletas, lavarropas, así como también restos de materiales de obra o poda.

“Es un relevamiento que hacemos a medida que limpiamos, algunos son basurales permanentes y otros nuevos. Hay un registro a partir de las denuncias de vecinos que aportan videos y fotos, y que nos da la posibilidad de notificar al infractor”, explicó el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert.

El funcionario municipal precisó que en estos casos se le da un plazo de 24 horas a la persona identificada por arrojar basura en la vía pública para que subsane esta situación. Y si no lo hace, se la multa con montos que van de los 30 mil a los 70 mil pesos, dependiendo de si es reincidente.

Infractores

Respecto de cómo se identifica a un infractor, la modalidad más recurrente es acudir a un video grabado por un vecino que lo informa al municipio o una filmación que posee la propia municipalidad.

Lo que se busca es saber el domicilio de esa persona para notificarla sobre la infracción.

“La mayoría que reconoce el error revierte la situación, es decir, limpia lo que ensució y si no tiene dinero para un contenedor se le ofrece ir a alguno de los dos centros de transferencia para depósito de residuos voluminosos”, indicó Haspert.

En los casos de gente que no es del barrio en el que se arrojó la basura, lo que se toma como referencia para identificar es la patente del vehículo. También se dieron situaciones en que un inspector municipal pescó in fraganti a un vecino arrojando basura. No obstante, hay casos en que no se logra dar con el infractor porque no se cuenta con ninguno de estos elementos, muchas veces porque la persona arrojó la basura en algún horario de poco movimiento.

Microbasurales en los barrios

El barrio donde se detectó la mayor cantidad de microbasurales fue Confluencia (14), seguido por Villa Ceferino (13), Islas Malvinas y Belgrano (12 cada uno), y Progreso (11).

En la meseta, aledaña a los barrios Z1, Cuenca XV, Gran Neuquén Norte y Terrazas del Neuquén, el problema lo agravan las empresas privadas que llevan restos de materiales y de obras, y los arrojan en ese lugar. Para estos casos, la multa mínima es de 70 mil pesos.

30.000 pesos es la multa mínima para quien tire basura.

La identificación de los infractores muchas veces se logra por la denuncia de los propios vecinos. Antes de la sanción, se le da al infractor 24 horas para que limpie lo que ensució.

Retiran los residuos de la puerta del vecino

La municipalidad armó un operativo para retirar residuos voluminosos de los domicilios particulares, acordando un día y un horario. Los mismos inspectores que recorren las calles dejan folletos para informar sobre el operativo. A través de esta mecánica, el municipio comenzó este año las tareas por los barrios Islas Malvinas y Gran Neuquén. También se va a seguir por Almafuerte, Altos del Limay, Bouquet Roldán, Canal V, Colonia Nueva Esperanza, Confluencia, Cuenca XV, Cuenca XVI, Hibepa, Limay, Loteo Social, Mariano Moreno, Melipal, Parque Industrial, Progreso, Rincón de Emilio, Sapere, Toma 7 de Mayo, Toma Esfuerzo, Unión de Mayo, Valentina Sur Rural, Valentina Sur Urbana, Villa Ceferino, Villa Farrel y Z1.