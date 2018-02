Connie ama sus tetas

En segundos, Twitter explotó, pero algunos de los seguidores no tuvieron palabras muy lindas y molestaron a Connie.

“Para los que no me tenían fe: terminé mi segunda semana de gym. En tu cara, Jane Fonda”, fue el primer mensaje junto a la imagen que subió a la red del pajarito azul. Pero a pesar de cosechar algunos buenos comentarios, muchos usuarios decidieron criticarla duramente: “Por favor! Cubrite esas tetas! Caídas y espantosas! Y te lo dice una tetona! No somos indios, existen sostenes y sobre todo para el gym! La gente no tiene la culpa de tus tetas, sacás tanta mano a todos y no empezás por vos”, fue uno de las fuertes opiniones sobre sus lolas.

Usuarios feroces: la panelista salió del gimnasio con una remera transparente y la mataron.

No es la primera: “Siempre es bueno que hablen de las tetas de una”, fue uno de los tuits de Connie.

Estalló

Otro de los comentarios que irritaron a Ansaldi fue sobre sus pezones. “Hiciste mucho pezón” y “Tenés frío” fueron los tuits de dos usuarios que intentaron pornerle humor, aunque no hubo efecto.

“Sí, virgo: tengo tetas. Las tetas vienen con pezones. Te entiendo porque parece que nunca viste un par”, disparó la periodista.

Ya enojada, finalmente Connie cerró el tema con una reflexión: “Amo mis tetas, mi culo, mi cara, mi cuerpo. También me río en el proceso. Disfruto con naturalidad lo bello (y lo no tanto) y agradezco lo que la naturaleza me dio. Nunca me escondí ni pedí permiso para ser. Disfruten. HOY”.

No es la primera vez que la morocha sube a su cuenta de Twitter fotos de su lolas en primer plano. Meses atrás despertó un aluvión de piropos después de compartir una tremenda imagen de su escote. Además, acompañó la foto con una reconocida frase del libro El Principito: “Lo esencial es invisible a los ojos. El Principito. Top”.