Los menores se encuentran excepcionalmente separados de sus familias de origen por atravesar diversas circunstancias que vulneran sus derechos. Por tal motivo, requieren de atención temporaria por parte de personas que estén dispuestas a abrir las puertas de sus casas y brindarles los cuidados que necesitan para su desarrollo integral, mientras se define su situación legal.

Es importante destacar que esta convivencia temporal no conduce a la adopción. Las familias solidarias no reemplazan a la familia biológica, sino que se suman a la vida de los bebés, niños, niñas y adolescentes, respetando su identidad, su historia y sus vínculos afectivos de origen. La ayuda que brindan no se dirige exclusivamente a ellos, además trasciende hacia su familia. La finalidad es brindar cuidado y afecto, colaborando en la tarea que se debe desplegar.

En este sentido, la directora del programa de Familias Solidarias, Marianela Salazar, remarcó que “el objetivo no es la adopción, sino trabajar en la restitución de los menores en los núcleos familiares de origen”. Agregó que “quienes se anotan como familias solidarias lo hacen con la intención de contribuir a ese propósito. En cambio, quienes deseen adoptar un hijo deben postularse en el Registro Único de Adopción”.

Cuáles son los requisitos

Desde el equipo de selección del programa, indicaron que “no es condición excluyente estar en pareja. Llamamos familia solidaria a cualquier persona dispuesta a cuidar, brindar afecto y contención a un niño o adolescente”.

También destacaron que la convocatoria para ser familia solidaria es permanente. A lo largo del año se evalúa a aquellas personas que estén interesadas en acoger temporalmente a niños, independientemente de que existan o no menores que necesiten de su cuidado hasta tanto dure su medida excepcional.

En cualquier caso, los postulantes deben ser mayores de 18 años, no poseer antecedentes penales ni encontrarse inscriptos/as en el Registro Único de Adopción (RUA).

Para inscribirse o recibir información pueden contactarse a la dirección de Familias Solidarias, en Intendente Carro 37 de la ciudad de Neuquén de 8 a 15; enviar un correo electrónicoafamiliasolidariasneuquen@gmail.com; llamar al teléfono (0299) 4427938 /4422609; o visitar la página de Facebook: Familias Solidarias Neuquén.