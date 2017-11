Daddy Yankee no quiere saber nada con "Despacito"

El músico no fue a los Gammy Latinos porque no quería cantar el hit.

Puerto Rico.- Daddy Yankee no asistió a la ceremonia de los Grammy Latinos en Las Vegas porque no quería cantar “Despacito”, el éxito que realizó con Luis Fonsi y que fue premiado como mejor canción y grabación del año. “Las canciones tienen su momento y hay que evolucionar. Eso no quiere decir que vamos a dejar de cantarlas, pero una canción como esta tiene que evolucionar, y en mi caso, es lo que pienso”, aseguró el cantante a El Nuevo Día.