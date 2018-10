El equipo que dirige Diego Trotta cerró la primera ronda de la zona sur del Federal A con 7 puntos de los 24 disputados y séptimo en el grupo, sólo por encima de Deportivo Roca (6) y Cipolletti (5). Todos los regionales están en zona de descenso.

No hizo pie

Independiente buscó el partido desde el arranque, tomando la iniciativa frente a un equipo ordenado, cauto, pero expectante. Sin embargo, de mitad de cancha hacia adelante, el Rojo no hacía pie.

El golpe anímico que sembró de dudas al local se produjo tras el penal de César Medina a Maximiliano Tunessi, que Carlos Herrera se encargó de convertir en el primer gol para el Tricolor.

DALE-p02c-independiente-villa-mitre-la-chacra.jpg

Independiente se durmió y tres minutos después, Nicolás Ihitz apareció sin marca en el primer palo para anotar de taco el segundo gol visitante. Y para colmo, la diferencia pudo ser mayor 8 minutos después, cuando el Rojo se salvó tres veces en la misma jugada.

La suma de errores se convirtió en frustración en el dueño de casa, que no pudo levantar cabeza en la primera etapa.

Otra imagen

Hubo un llamado de atención en el entretiempo y también dos cambios que le dieron otra imagen al Rojo en el complemento. Los ingresos de Hernán Azaguate y Brian Toro sumaron poder ofensivo y equilibrio.

Con el ex Centenario en cancha, Independiente resolvió el desfasaje entre líneas, con Vergara y Jeldres enchufados en los últimos metros.

DALE-p02b-independiente-villa-mitre-la-chacra.jpg

Y el descuento llegó por una corajeada de Jeldres. Después de una mala salida de Facundo Tavoliere, quien pasó de largo, el delantero, incómodo para rematar, hizo un pase atrás, Ezequiel Carmona buscó el arco, hubo un rebote y el que definió fue Vergara.

El gol significó una inyección anímica para los neuquinos, que con el aporte ofensivo de Mauricio Villa -ingresó a los 21- pasó a ser el protagonista del partido y Villa Mitre, a intentar aguantar la victoria, que le duró hasta los 22 minutos. Vergara, por entonces convertido en una de las figuras, recuperó una pelota en la salida del Tricolor que terminó en un centro para la llegada en el segundo palo de Jeldres. 2 a 2.

Se viene la segunda ronda y el Rojo, como el resto de los regionales, deberá sumar puntos gordos en las revanchas.

DALE-p03-jeldres-independiente.jpg

--> “El gol es un desahogo muy grande”

Sebastián Jeldres fue uno de los artífices de la remontada de Independiente, que empató 2-2 frente a Villa Mitre por la 9ª fecha de la zona sur del Federal A y coronó su actuación con su primer gol en el Rojo y en la categoría.

“Fue un primer tiempo para el olvido, dos goles que realmente nos golpearon y se notó, porque fueron seguidos. Pero en el segundo tiempo mostramos el Independiente que queremos ser, agresivo y que ataque, remontamos un 2-0 ante un equipo que es candidato. Hay que seguir laburando, es la única manera de empezar a sumar de a tres y salir adelante”, expresó el delantero, autor de la igualdad a los 22 minutos del segundo tiempo.

El ex Maronese marcó su primer tanto en el Rojo: “Es un desahogo muy grande, lo venía buscando, no se me venía dando. Es mi debut en la categoría y la verdad que las dudas siempre están, de que si uno puede estar a la altura. Por eso agradezco la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico, y en especial el gol es para mi vieja y mi señora en el Día de la Madre”.

tabla posiciones 21-10.jpg

--> El Valle en el descenso

a presente temporada del Federal A condenará deportivamente a 8 equipos para el Federal Amateur del 2020.

Divididos en 4 zonas de 9 clubes cada una, al término de la segunda rueda que será en abril del año que viene, los peores de cada grupo descenderán.

Los otros 4 salen de una tabla general que suma los puntos de fase regular (la que termina en diciembre) y la segunda rueda, sentenciando el destino del cuarteto del fondo, sin importar a qué zona pertenezcan.

Cipolletti, Roca e Independiente se encuentran en ese lote. El Rojo, a la espera del compromiso de Antoniana en Chaco ante Sarmiento que se juega mañana.