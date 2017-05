De Playboy a ingeniera en YPF

Actualmente, la joven de 28 años trabaja como analista de excelencia operacional en YPF y está presente activamente en la vida institucional de la Universidad Tecnológica Nacional, donde estudió ingeniería.

“Estuve en los medios explosivamente. Me pasó que me fueron proponiendo distintos trabajos y dije que sí. No pensaba, no medía los riesgos. Y hasta me llevé el mundo por delante. Mi familia me decía que no hiciera tal cosa, como el desnudo, y yo la hacía igual, sin que me importara nada”, recordó Camila sobre su pasado de pura exposición. “Es como si me hubiera pasado en otra vida, ¡y fue a los 20, 21! Lo veo muy lejos”, añadió quien irrumpió en la escena mediática luego de los escándalos televisivos que protagonizaron sus padres.

No obstante, aseguró que mantiene su carácter fuerte. “Si bien soy dulce, tengo una personalidad avasallante. En el trabajo también soy bastante intensa”, advirtió.

Según relató, no fue fácil abrirse camino en el ámbito universitario. “Me tocaron grupos buenos y también algunas personas prejuiciosas a las que no les gusta mi presencia porque tengo este pasado. Pero cuando después ven cómo me desenvuelvo, me aceptan”, indicó.

No se arrepiente: “Si volviera a empezar, haría el mismo camino que hice. Porque esta soy yo, ahora”, dijo Camila.

Ambiciones políticas

“En diez años me gustaría dedicarme a la política. Ya tengo algo pensado. Quiero meterme en la colaboración social para insertar gente que está fuera del sistema, y para que haya más trabajo en el rubro. Necesitamos ingenieros”, anticipó Camila.

Volver al ruedo: Consultada sobre la posibilidad de volver a los medios, deslizó: “Yo no digo nunca más”.