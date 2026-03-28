VIDEO: un sorpresivo objeto en el cielo de Neuquén generó alerta entre los vecinos

Ocurrió este viernes por la noche en la capital. La secuencia quedó registrada en imágenes.

La tranquilidad de la noche de este viernes en la ciudad de Neuquén se vio alterada por un extraño objeto que sobrevoló un sector de la capital. Las luces y ruidos alertaron a los vecinos, quienes rápidamente decidieron grabar la situación.

El hecho ocurrió ayer, alrededor de las 21:30 , cuando un aparato comenzó a realizar maniobras de vuelo a baja altura en la zona de la Meseta. Este movimiento generó que los reflectores y el motor del vehículo llamaran la atención de los residentes.

Luego de unos minutos, se pudo confirmar que se trataba de un helicóptero. El operativo generó incertidumbre entre las personas que se encontraban en su casa o en la vía pública, ya que no había información difundida sobre un despliegue de tal magnitud.

Según relataron testigos, la aeronave se mantuvo operando en el cuadrante durante un tiempo, concentrando su haz de luz en zonas descampadas y sectores residenciales específicos.

un helicoptero en la meseta neuquina

¿Cuál fue el objetivo del vuelo?

Ante esta situación y con la necesidad de saber el objetivo del operativo, algunos curiosos decidieron registrar la visita de la aeronave en imágenes y videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales y los grupos de WhatsApp.

Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no brindaron información aclarando si el vuelo formaba parte del trabajo de prevención, una búsqueda de personas o un ejercicio de entrenamiento nocturno. Tampoco se sabe si se trató de un viaje particular.

Helicóptero Neuquén - Vaca Muerta (1)

¿Taxis aéreos en Neuquén?

A mediados de este mes, la presencia de varios helicópteros sobrevolando la ciudad había alertado a los vecinos. Detrás de esas aeronaves hay una explicación concreta, un proyecto que busca implementar un sistema de vuelos compartidos para trasladar operarios y directivos vinculados a la industria petrolera, con el objetivo de acortar tiempos de viaje y reducir la circulación de vehículos en las rutas hacia Vaca Muerta.

La propuesta corresponde a la empresa de aviación Mónaco Air Team, que planea ofrecer un servicio regular de helicópteros entre Neuquén capital, Añelo y Rincón de los Sauces. La iniciativa apunta a funcionar de manera similar a un sistema de transporte compartido, donde distintos pasajeros pueden reservar un lugar en la aeronave.

Según explicó el CEO de la compañía, Luciano Ventricelli, la modalidad que buscan implementar en Neuquén ya funciona desde hace cuatro en la ciudad de Buenos Aires.

Helicóptero Neuquén - Vaca Muerta

El servicio comenzaría con tres jornadas semanales de operación. Durante esos días se realizarían tres vuelos por la mañana y tres por la tarde, utilizando dos helicópteros que recorrerán el circuito Neuquén–Añelo–Rincón de los Sauces y el trayecto inverso.

Cada aeronave tendrá una capacidad reducida, típica de este tipo de transporte aéreo. Uno de los helicópteros podrá trasladar hasta cuatro pasajeros, mientras que el segundo tendrá lugar para cinco personas.

Mientras avanzan proyectos de infraestructura vial, el transporte aéreo aparece como una alternativa para acortar distancias y reducir tiempos de traslado.