Accidente en Ruta 40: un hombre de 80 años volcó su camioneta y fue trasladado al hospital

El conductor perdió el control en una curva en el kilómetro 2104 de la Ruta 40, en la zona del puente La Estacada.

Conductor volcó en la Ruta 40 y debió ser trasladado al hospital de Villa La Angostura.

Este viernes, la Ruta 40 se convirtió nuevamente en escenario de un accidente impactante cuando una camioneta conducida por un hombre de alrededor de 80 años volcó en una curva en cercanías de Villa La Angostura. El conductor fue el único involucrado y debió ser trasladado al hospital local para su mejor atención.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario inspector Miguel Ángel Poblete, a cargo de la Coordinación Operativa de Villa La Angostura y Villa Traful, relató que el siniestro se registró cerca de las 17 horas en el kilómetro 2104 de la Ruta Nacional N° 40 .

El único ocupante del vehículo, un hombre de aproximadamente 80 años, perdió el control en una curva mientras se desplazaba desde San Carlos de Bariloche con destino a Villa La Angostura. Personal de la Comisaría 28 tomó intervención tras ser alertado por un turista que circulaba ocasionalmente por el lugar.

Por causas que aún se investigan, el rodado derrapó y volcó en plena curva. Tras el impacto, la camioneta finalizó su trayectoria sobre la banquina derecha, apoyada sobre sus cuatro ruedas y sin llegar a obstruir la calzada. Afortunadamente, no hubo terceros involucrados en el siniestro.

Personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura se hizo presente para realizar las primeras atenciones. El conductor se encontraba orientado en tiempo y espacio al momento de la atención, pero fue inmovilizado y trasladado al nosocomio por precaución.

accidente ruta 40 2 Gentileza Realidad Sanmartinense

Para permitir las pericias correspondientes, la policía dispuso el corte total de ambos carriles en el sector. El tránsito fue normalizado aproximadamente 20 minutos después.

La Ruta 40, un camino peligroso

Los accidentes en la Ruta 40 son, lamentablemente, frecuentes tanto por las condiciones del camino —con numerosas curvas pronunciadas y sectores de montaña— como por el intenso tránsito turístico que caracteriza la zona, especialmente en temporada vacacional.

Hace unos días, el miércoles 25 de marzo, dos personas protagonizaron otro vuelco sobre la misma ruta, esta vez a unos 8 kilómetros de Buta Ranquil, en la zona conocida como Chacaico. En ese caso, los ocupantes lograron salir por sus propios medios del vehículo —una camioneta Toyota SW4— y no requirieron ser trasladados a un centro de salud.

choque ruta 40 buta ranquil

Sin embargo, el siniestro de Buta Ranquil dejó el vehículo con importantes daños: la carrocería sufrió destrozos de consideración y varias cubiertas se salieron de eje, dejando la camioneta completamente inutilizable. Personal policial, Bomberos y equipos de Salud trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes, retirar el rodado de la calzada y normalizar el tránsito en el sector.