Ruta 40: dos personas protagonizaron un fuerte vuelco cerca de Buta Ranquil

El siniestro ocurrió a unos 8 kilómetros de la localidad, en un sector conocido como Chacaico.

Dos personas que viajaban a bordo de una camioneta por la Ruta Nacional 40 protagonizaron un fuerte vuelco en cercanías de Buta Ranquil y, milagrosamente, salieron casi ilesos. Personal policial y de Bomberos trabaja en el lugar.

El siniestro tuvo lugar a unos 8 kilómetros de la localidad de Buta Ranquil , este miércoles cerca del mediodía, en la zona conocida como Chacaico.

El único vehículo protagonista fue una camioneta Toyota SW4 color gris , en la que se desplazaban dos personas adultas. Aunque no se conoció exactamente qué desencadenó el accidente, se supo que en principio no hubo terceros involucrados , sino que se habría tratado de un "autovuelco", como lo denomina el personal de Tránsito. Por motivos que se investigan, el conductor perdió el control, la camioneta se salió de la calzada y terminó dándose vuelta.

La camioneta dio varios tumbos y terminó sufriendo importantes daños, según las fotografías que se conocieron del vehículo; la carrocería quedó prácticamente destrozada y varias de sus cubiertas se pincharon y salieron de eje. Quedó inutilizable, por lo que los pasajeros deberían ser alcanzados a Buta Ranquil para ponerse en contacto con allegados.

choque ruta 40 buta ranquil (1)

No obstante, milagrosamente, los dos ocupantes habrían sufrido solo algunos golpes leves en la secuencia, pudiendo salir por sus propios medios de la camioneta y no requiriendo ser trasladados a un centro de salud, según manifestaron al ser atendidos en la escena.

Tras anoticiarse del hecho, personal policial de Buta Ranquil, Bomberos y Salud acudieron al lugar para asistir a los pasajeros, realizar las pericias correspondientes, retirar el vehículo siniestrado de la calzada y ordenar el tránsito en el sector.

Por el momento no se pudo obtener la palabra oficial de la Policía por encontrarse trabajando en el lugar.

Se recomienda a los automovilistas que transiten el sector hacerlo con precaución.

Violento vuelco en la Ruta 237 terminó con dos personas lesionadas

Los accidentes son lamentablemente frecuentes en la región, tanto en calles urbanas como en rutas de la provincia. Desde Tránsito se reitera constantemente respetar las velocidades máximas en cada sector, así como también estar atentos a las cartelerías de avertencias y demás señales de tránsito, que apuntan a lograr una conducción segura.

Un hecho grave y muy similar al de Buta Ranquil se registró el lunes por la madrugada en la Ruta 237, a la altura de Picún Leufú, cuando un auto sufrió un vuelco. Por motivos que se investigan, el Renault Logan perdió el control y dos hombres que viajaban a bordo resultados lesionados.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:41, cuando a consecuencia del impacto, el Logan terminó del otro lado del cerco perimetral a la altura del kilómetro 1357.

vuelco ruta 237 picun leufu

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales de la Comisaría Novena y equipos de salud, quienes asistieron a las víctimas y realizaron las tareas administrativas correspondientes y las pericias pertinentes.

Los ocupantes del auto fueron trasladados al hospital local para recibir una atención médica más completa. Según consignaron medios locales, hasta el momento, no se informó oficialmente la gravedad de las lesiones sufridas.