De baldío olvidado a nuevo punto de encuentro: la obra que transforma un sector clave de Neuquén

La pavimentación de la calle Mazzoni es mucho más que asfalto: es un proyecto integral de 1.500 millones de pesos que busca saldar una deuda histórica.

En el área centro-este de la ciudad de Neuquén , donde durante años el crecimiento urbano pasó de largo, una obra empieza a cambiar el destino de un sector postergado.

La pavimentación de la calle Pedro A. Mazzoni —entre Tierra del Fuego e Independencia— y la refuncionalización del espacio verde que se extiende hasta Linares no es solo una intervención vial: es un desarrollo que está llamado a convertirse en nuevo punto de encuentro para los vecinos del barrio, y en un nuevo atractivo para toda la ciudad.

Con un plazo de 120 días y una inversión de 1.500 millones de pesos financiados con fondos municipales, el proyecto forma parte de una estrategia sostenida de consolidación urbana.

La nueva traza no solo mejorará la conectividad entre calles clave, sino que ordenará la circulación en un sector históricamente condicionado por dificultades estructurales y falta de accesos.

Proyecto calle Pedro A. Mazzoni Ciudad Obra (5)

“Estamos interviniendo en sectores que históricamente no habían sido priorizados, pero que son fundamentales para integrar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos”, señaló el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola. “No es sólo pavimento: es conectividad, es seguridad y es espacio público de calidad”.

La obra aborda, además, un problema recurrente: el escurrimiento del agua en días de lluvia. A partir de la nueva infraestructura pluvial, junto con la pavimentación, veredas, dársenas de estacionamiento y esquinas accesibles, se construye una solución integral que impacta tanto en la circulación como en la seguridad cotidiana.

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No solo se transforma la calle

Pero la transformación no ocurre sólo en la traza. Ocurre al costado. En ese espacio verde que deja de ser un resto para convertirse en destino.

Aparecen bancos donde antes había paso, pérgolas donde antes no había sombra, juegos donde antes no había infancia detenida y una vereda de hormigón peinado, de un metro y medio, para caminar este espacio verde que está llamado a ser un nuevo punto de atracción de la ciudad.

Habrá rampas, luces LED, pasarelas metálicas. Un tótem solar para el mate. Detalles que, juntos, arman otra escena: la de un lugar que empieza a ser habitado.

La forestación se completará con especies arbóreas y arbustivas de bajo mantenimiento, consolidando un entorno más amigable y sostenible.

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La calle Mazzoni va a conectar las calles. Eso dirán los planos. Pero lo que no entra en los planos es otra cosa: la posibilidad de que ese rincón deje de ser un margen. Que alguien lo nombre como punto de encuentro. Que deje de ser “por ahí” para empezar a ser “acá”.

Todo este desarrollo Nicola lo resume con una frase que parece simple, pero no lo es: “Cada obra que llevamos adelante tiene un objetivo claro: equilibrar la ciudad, llegar a donde antes no se llegaba y generar espacios que puedan ser apropiados por los vecinos”.

Equilibrar. Como si la ciudad fuera una balanza que durante años cargó más peso de un lado que de otro. En Mazzoni, ahora, ese peso empieza a correrse. Sin ruido. Sin grandilocuencia. Con la persistencia de lo concreto.

Porque a veces las transformaciones más profundas no se anuncian: se construyen. Y, cuando terminan, ya es tarde para volver a mirar ese lugar como si fuera el mismo.