Una ex joya de Boca Juniors revolucionó el fútbol regional en Mariano Moreno

El ex volante de Boca Juniors, Carlos Moya, visitó esta semana Mariano Moreno en busca de nuevos talentos para el club. La visita generó un gran revuelo en la comunidad futbolística local, ya que es conocido por su paso exitoso por el equipo xeneize en la década de los 90 , donde compartió su juego -entre otras figuras- con Gabriel Batistuta, Diego Latorre y Alberto “Beto” Márcico.

Durante su estadía en esta localidad del centro neuquino, Moya se reunió con jóvenes futbolistas y observó partidos en busca de los mejores talentos para incorporar al club. La presencia de este notable exjugador es un gran reconocimiento para el fútbol regional y una oportunidad para que los jóvenes jugadores locales se destaquen y puedan cumplir su sueño de jugar en un equipo de la máxima categoría.

La visita de Moya también es un ejemplo de cómo el fútbol puede ser una herramienta para el desarrollo de la juventud y la comunidad. “El ex volante de Boca Juniors es un ídolo para muchos jóvenes futbolistas, y su visita fue una gran motivación para que sigan trabajando duro y persiguiendo sus sueños”, destacó el intendente Javier Huillipan.

El brillo de los jóvenes futbolistas

La municipalidad de Mariano Moreno organizó un encuentro zonal de clubes y escuelas deportivas de la región del Pehuén, donde jóvenes futbolistas de la localidad y zonas aledañas demostraron sus habilidades y potenciaron su desarrollo deportivo. El evento contó con la presencia de Carlos Moya, ex jugador de Boca Juniors y actual miembro del área de captación y scouting del club, quien fue invitado por el municipio a presenciar los partidos amistosos.

carlos moya boca Foto: Gustavo Figueroa.

"Queremos agradecer a todos y cada uno de los jóvenes que participaron, a sus padres por el acompañamiento de siempre y a todos los que fueron parte de esta hermosa experiencia", expresó la institución municipal a través de sus redes sociales.

Por su parte el intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan, destacó la importancia de este tipo de eventos para el desarrollo deportivo de los jóvenes de la región. "Es fundamental que nuestros jóvenes tengan oportunidades para mostrarse y crecer en el mundo del fútbol", señaló en contacto con LM Neuquén.

El encuentro zonal se llevó a cabo en el marco de un programa de fomento del deporte y la actividad física en la región, y contó con la participación de clubes y escuelas deportivas de diferentes municipios amigos.

Fútbol regional: una jornada inolvidable

La jornada de partidos amistosos que reunió a clubes y escuelas deportivas de la región centro, se desarrolló en clima lleno de fútbol, intensidad y emoción que se extendió por dos jornadas completas. Participaron del encuentro Unión de Zapala, La Novena del Pato de Zapala, Los Lobos de Las Lajas, Olimpo FC de Zapala, Centenario de Centenario, Mariano Moreno de Mariano Moreno, Casaca de Mariano Moreno, Salesiano de Junín de Los Andes, Escuela deportiva Alumine, Escuela deportiva Caviahue, Escuela deportiva Bajada del agrio, Escuela deportiva Santo Tomás y Escuela deportiva Las Coloradas.

carlos moya boca jrs Foto: Gustavo Figueroa.

Las actividades se desarrollaron con gran éxito, con equipos que demostraron su pasión y compromiso en cada partido. La organización del evento fue impecable, y la municipalidad de Mariano Moreno quedó muy satisfecha con el resultado, que reafirma la pasión y el crecimiento del fútbol regional.

"Queremos jerarquizar el fútbol local"

El intendente Javier Huillipan, se mostró entusiasmado con la realización de las jornadas de partidos amistosos en la cancha de fútbol sintético inaugurada hace poco tiempo. "Con estas actividades buscamos consolidar el campo de juego y fortalecer la actividad deportiva en nuestra localidad", aseguró.

El jefe comunal además resaltó la importancia de la cancha de fútbol sintético para la comunidad, ya que permite realizar actividades deportivas de alta calidad en cualquier época del año. "Queremos jerarquizar el fútbol local y llegar a tener un equipo de nivel profesional que pueda competir en las distintas ligas de fútbol de la región y de la provincia", agregó.

mariano moreno chicos futbol Foto: Gustavo Figueroa.

El mandatario local agradeció también el trabajo conjunto con los clubes y escuelas deportivas de la región para promover el desarrollo del fútbol en Mariano Moreno. "Estamos comprometidos con el deporte y queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades para crecer y desarrollarse en el mundo del fútbol", concluyó.