El emotivo gesto de la policía con un niño en el día de su cumpleaños

Los uniformados cumplieron el sueño del menor, generaron una anécdota para toda la vida del agasajado.

El festejo de cumpleaños de un niño de la provincia de Neuquén tuvo esta semana una particular anécdota que quedará en su memoria para toda la vida. Con la complicidad de su madre, efectivos de la policía cumplieron el sueño del menor, alegrándole su día.

La simpática historia ocurrió en los últimos días en la ciudad de Cutral Co ; allí el personal de la División Especial Motorizada y Bicipolicía protagonizó una sorpresa que dejó una huella imborrable en un pequeño de 8 años.

La madre del pequeño fue la ejecutora de esta alegre anécdota, cuando se acercó hasta la dependencia policial para realizar un especial pedido. La mujer solicitó la colaboración de los efectivos para cumplir el sueño de su hijo, fanático de la Policía , quien celebró su cumpleaños con una temática alusiva a la fuerza.

Ante el sorpresivo episodio, el jefe de la unidad dispuso que una comisión policial hiciera una visita al domicilio del cumpleañero.

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Sorpresa y alegría

En medio de la celebración por su octavo aniversario de nacimiento, el niño recibió una visita que lo llenó de alegría. Los uniformados llegaron de sorpresa, generando un momento de pura emoción.

El niño, que se mostró visiblemente conmovido, recibió a los efectivos con asombro y alegría, viviendo una experiencia que difícilmente olvidará.

Durante el festejo, los efectivos compartieron un momento con la familia, se tomaron fotografías y acompañaron el momento.

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El gesto de un nene que sorprendió a los policías

La admiración de los niños y niñas por este tipo de profesiones no es novedad. En el barrio Islas Malvinas, allá por el 2021, un niño de tan solo 4 años se acercó junto a su madre a la base operativa del Departamento Móvil de Seguridad (DeMoSe) con el firme deseo de sacarse una foto con un policial.

La historia fue relatada a LM Neuquén por el comisario Carlos Bruno, quien contó que todo sucedió la tarde del sábado 20 de marzo, alrededor de las 17.30, cuando una vecina del barrio llegó a la base y pidió hablar con el personal.

La mujer, acompañada por su hijo, explicó el sueño de su hijo: ser policía cuando fuera grande. Con expectativa y en silencio, el niño esperó el momento para poder sacarse la foto.

sueño-policía-nene2.jpg Gentileza

Además, el menor se subió a uno de los móviles. El pequeño quedó sorprendido con poder concretar el sueño de grande de sumarse a la familia policial.

“A los chicos les llaman la atención los uniformes, los móviles, los canes y caballos que forman parte de la Dirección. Se suelen acercar a pedirnos sacar una foto en actos conmemorativos. En este caso nos llamó la atención por su corta edad. Por eso respondimos ante este gesto enaltecedor”, concluyó Bruno.