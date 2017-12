Declararon culpables a dos policías por balear a un pibe

El juez dijo que no podía entender cómo formaban parte de la fuerza.

Gustavo Arroyo

Por unanimidad, el tribunal que juzgó a tres policías de la Subcomisaría 79 por interceptar y balear en un ojo a un adolescente consideró culpables a dos de ellos. El juez Guillermo Baquero Lascano fue el encargado de destacar los principales puntos del fallo y no se guardó nada a la hora de cuestionar a los condenados: “No había ninguna necesidad de hacer lo que hicieron”, puntualizó. En el caso de un tercer agente, Claudio García, consideraron que no se había logrado certeza en las pruebas en su contra y lo absolvieron.