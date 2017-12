Demetrio, del gol al matrimonio: "Fue algo único"

Su novia Macarena ingresó al campo de juego con su nene Gael en brazos y junto a la complicidad de todo el plantel y del cuerpo técnico le pidió matrimonio en plena cancha.

“La verdad que fue algo único, muy lindo. No me lo esperaba para nada. Encima eran todos cómplices y nadie me había dicho. En un momento me di vuelta y estaba ella con el nene y los anillos y no entendía nada”, cuenta el jugador todavía emocionado por lo ocurrido.

“Uno nunca se espera algo así y menos de esa manera. Estaba todo preparado y a nadie se le escapó nada. Fue muy lindo y me va a quedar grabado para toda la vida”, agregó.

Su novia planeó todo durante dos meses junto a la familia, amigos y compañeros del jugador, que se mantuvieron siempre acorde al plan para que no sospeche nada. “Terminamos comiendo un chivito todos juntos, algo que también estaba planeado así que fue completo”, dijo. ¿Ya tienen fecha? “Sí, va a ser en septiembre del año que viene, así que tenemos tiempo para prepararlo”, completó el jugador.

En el plano deportivo, Maronese selló el pase a los cuartos de final de la Copa y enfrentará este fin de semana a Confluencia, que viene de eliminar por goleda (5 a 1) al Deportivo Rincón. “No queremos que se nos escape esta Copa. Mañana (por hoy) volvemos a entrenar y ya a pensar en Confluencia. que es un equipo que tiene jugadores importantes y un técnico que sabe mucho”, concluyó.

“Uno nunca se espera algo así y menos de esa manera. Estaba todo preparado y a nadie se le escapó nada. Fue muy lindo y me va a quedar grabado toda la vida”.Axel Demetrio. Delantero del Dino, papá de Gael y futuro esposo de Macarena.