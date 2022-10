"Dentro del partido todo, afuera nada", el lema en la presentación de candidatos del MPN

El sector Azul del Movimiento Popular Neuquino presentó este jueves la lista de candidatos que acompañarán a Marcos Koopmann en las elecciones internas del 13 de noviembre. La fórmula a la gobernación, como se había anticipado, será con la ex vicegobernadora Ana Pechen . Mientras que la nómina a diputados provinciales la encabezará Daniela Rucci, concejal de Rincón de los Sauces e hija del secretario general del gremio petrolero, en el marco del acuerdo con el sector Azul y Blanco que conduce el propio Marcelo Rucci con Guillermo Pereyra.

acto presentacion lista candidatos mpn - koopmann Claudio Espinoza

El primero en tomar la palabra fue Guillermo Pereyra, quien destacó que el acompañar desde el sector Azul y Blanco a los azules fue a partir de lograr un consenso sobre un proyecto y enseguida se refirió a que “las diferencias se dirimen con el voto de las compañeras y compañeros”.

“Ganamos y perdimos pero siempre dentro del MPN, esto es lo que fortalece: que en le disensos seamos capaces de buscar el consenso”, dijo, a la vez que destacó la figura de Ana Pechen, con quien en algún momento compitió en una interna.

“La identidad es tener fuerza propia. No se puede ser y no ser del MPN al mismo tiempo. Pertenecer es tener una identidad colectiva y como partido tenemos esa identidad”, destacó, por su parte, el ex gobernador y hoy presidente de la Convención del MPN, Jorge Sapag. Luego, elogió la fórmula Koopmann-Pechen, al indicar que está “preparada para gobernar” y apuntó a “las redes y telarañas que se están tejiendo en Buenos Aires” en contra de los intereses de Neuquén.

En un sentido parecido se expresó el gobernador Omar Gutiérrez, quien, además de valorar las cualidades de la fórmula a la gobernación del MPN, indicó que “la puerta siempre está abierta dentro del proyecto”, criticó a los que “reciben órdenes a 1.100 kilómetros de distancia” e indicó que “no se construye futuro traicionando el pasado”.

A su turno, Ana Pechen también criticó a los que juegan por afuera y que ella y quienes la acompañan siguen en el mismo lugar de siempre porque son “consecuentes con lo que hemos defendido toda la vida”. Los que nos tiene hoy aquí es el amor de la gente”, aseguró.

acto presentacion lista candidatos mpn - pechen Claudio Espinoza

El cierre del acto que se improvisó sobre la calle Olascoaga lo hizo Koopmann que, en un tono conciliador, dijo que la propuesta de la lista Azul es “colectiva, con representación en las 57 localidades de la provincia”. Afirmó que en 25 localidades habrá internas porque “no le dijimos que no a nadie” y que su espacio no viene “a refundar el MPN sino darle continuidad a lo que está bien hecho.

acto presentacion lista candidatos mpn - koopmann Claudio Espinoza

Destacó las figuras históricas del partido, como Pedro Salvatori, Felipe y Elías Sapag porque “son parte de la provincia que hoy tenemos” y dejó para el final las críticas a sus adversarios, sin dar nombres propios. “Nos quieren romper de adentro y de afuera no por las familias neuquinas sino para llevarse los recursos. Somos el único proyecto que va a defender a Neuquén”, apuntó.