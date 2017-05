Denuncian a un entrenador de defensa personal por abusar de sus alumnas

Los casos se hicieron públicos a través de las redes sociales cuando una de las víctimas se animó a contar lo que le había pasado en el gimnasio ubicado en la calle Chubut al 300. Inmediatamente, otras chicas comenzaron a contar situaciones similares que habían sufrido cuando asistían a las clases de MMA, kick boxing o defensa personal.

Según relataron algunas de las víctimas a LM Neuquén, el hombre de 40 años se metía en los vestuarios cuando las chicas se cambiaban y las reducía por medio de una "llave", en algunos casos las manoseaba o les sacaba la ropa.

"Un día me quede hasta tarde entró, pero me agarró del brazo, me levantó a la fuerza y me dijo: 'Le das bola a ese gil y a mí no', porque yo estaba de novia con un chico del gimnasio. Le grité que me suelte y le pegué, pero me volvió a agarrar, salí corriendo y no volví más al gimnasio", contó una de las chicas a LM Neuquén. En el momento del ataque tenía 14 años.

gym.gif El mensaje que una de las victimas compartió en las redes sociales. Facebook

"Fui un día que hubo un asado y me llevó al vestuario con el pretexto de "hacer llaves". Después me quiso hacer masajes, me sacó la remera y me empezó a hacer preguntas personales, me metió los dedos en la boca. Yo no sabía que hacer, me fui a mi casa mal y a los días le pasó a una amiga que en el vestuario él le sacó toda la ropa. Ella hizo la denuncia. Esto fue en mayo de 2015, yo tenia 14 años", relató otra de las jóvenes.

Tras la publicación en Facebook cerca de 10 chicas comentaron casos similares. Un amigo del denunciado se comunicó con una de las víctimas y aseguró que en varias oportunidades le pidieron al hombre que termine con ese tipo de conductas.

"Durante dos años entrené en su gym. La última cosa que me pasó fue en el vestuario cuando me estaba cambiando, entró y me hizo una llave con la excusa de que siempre tengo que estar atenta. Cuando me defendí se fue y a partir de ese momento decidí no ir más", comentó otra de las chicas.

Esta mañana algunas de las víctimas se reunirían en Fiscalía para denunciar los casos. La mayoría tenía 14 años en el momento en que ocurrieron los abusos y hasta ahora no se habían animado a contarlo.