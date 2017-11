Denunciarán a la Bomba Tucumana por homofóbica

“En una nota en el programa de Ángel de Brito, ella bardeó a todos y dijo que Yanina (Latorre) y Analía (Franchín) eran unas fracasadas. Y después disparó contra mí porque dice no conocerme porque no pertenece al palo de la moda y me trató de enfermo”, contó Caprarola, quien participó esta semana en el ciclo del Trece.

“Me parece que la Justicia está para cosas serias. Por eso iré al Inadi, porque es una entidad donde uno puede ir a manifestar algo que tiene que ver con agresión o estilo de vida que uno elige. Esta señora se expresó mal y dijo una estupidez”, agregó Caprarola.

Figura: A pesar de las peleas que ha tenido, De Brito dijo que la Bomba es el personaje del año.

En guerra

Según reveló Yanina Latorre en el ciclo de De Brito, la Bomba trató de “gato” a su compañera Analía Franchín, panelista del programa, que le contestó muy fuerte: “Se va a morir triste y aburrida. Y que no se venga a hacer la pobre que por un show de 30 minutos cobró 30 mil dólares. Que no me rompa más las pelotas”, dijo Analía. Luego Latorre agregó más declaraciones de Gladys: “Y dijo que estás muy usada”.

“Cuando se pone en el lugar de pobrecita, que nunca se ‘atendió’... Bueno, loca, comprate un vibrador con los 30 mil dólares. Está histérica. Ella no se banca a una mujer que haya tenido sexo y que se masturbe. Bueno, sos una sufrida”, arremetió Franchín.