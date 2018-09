No es la primera vez que una mujer denuncia este tipo de casos. Tan sólo el año pasado, en San Martín de los Andes y en Neuquén hubo hechos similares.

El aberrante episodio ocurrió el miércoles, alrededor de las 15, en un colectivo Expreso Colonia. De acuerdo con lo que denunció la joven, ella viajaba sentada cuando empezó a escuchar videos pornográficos que venían desde atrás.

“Me incomodó la situación, pero no le dije nada. Siguió poniéndome el celular muy cerca del oído”, relató la joven en su denuncia.

Luego, contó que en determinado momento el hombre pasó la mano por el asiento y le tocó las piernas. Rápidamente, la joven se paró y le pidió al chofer del colectivo que llamara a la Policía por lo que había pasado, pero debió continuar el viaje hasta el Parque Central sin que el hombre bajara.

“Los demás pasajeros se alejaron de él y sólo una mujer me contuvo hasta que paró el colectivo”, explicó a LM Neuquén la joven, y agregó: “El colectivero tampoco sabía bien cómo actuar, yo le dije que no iba a bajar hasta que no llamaran a la Policía”.

Fue en un viaje en colectivo interurbano entre las ciudades de Centenario y Neuquén.

Una vez que llegó a la parada, la joven se encontró con una amiga, a la que había alertado y quien avisó a dos efectivos que había en el lugar. En ese momento, retuvieron al hombre, quien les dijo a los efectivos que tenía una discapacidad, a la vez que insultó a la amiga de la víctima.

“Fui a la Comisaría Segunda a hacer la denuncia y me dijeron que supuestamente quedaba detenido. La verdad, no creo que hagan nada”, expresó indignada.

Tras compartir en las redes lo que le había ocurrido, varias jóvenes comentaron que ellas también habían vivido situaciones similares con el mismo hombre.

“Sólo una mujer en el colectivo me contuvo hasta que me pude bajar en el Parque Central. El colectivero tampoco sabía bien cómo actuar. Yo no quería bajarme. Le avisé a una amiga para que me esperara”. Joven. Denunciante

Más casos por abuso simple

San Martín de los Andes

Una adolescente de 15 años denunció que un hombre la manoseó en un colectivo urbano. Fue acusado de abuso sexual simple, pero este año un Tribunal lo absolvió.

Neuquén capital

Un hombre alcoholizado manoseó a una joven de 27 años en un colectivo urbano y le dijo que no hablara. Tras denunciarlo, se enteró de que es “inimputable” porque tiene una discapacidad.

