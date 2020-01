Momento: “Lo primero que me dice es ‘te mando dinero para que tú puedas abortar’. No me pidió opinión ni nada”.

Firme pedido

Tras el “positivo” en su test de embarazo, Lyna expresó que “tenía muchas opciones”. “Ninguna era abortar. Me llaman Piero (Graziani) con Paulo. Lo primero que me dice es ‘te mando dinero para que tú puedas abortar’. Él no me pidió opinión ni nada. Él me decía que ‘tenía novia’, que ‘iba a arruinar su carrera’ y ‘cómo voy a criar un niño si tengo 18 años’. Le respondí que él no tiene por qué ser parte de su vida si no quiere. Tengo mi familia y mis cosas. Mi familia tiene una buena posición económica, no necesito el dinero de Paulo. Él me dijo ‘vale, vale’ y me colgó. A las tres horas, Piero me cuenta diciéndome que estaba viniendo para Madrid. No lo podía creer”.

Por último, tras el pedido constante, la española tomó su decisión final. “En un momento dije ‘ya está, no aguanto más’. Hablé con mi madre y le conté. Ella me dijo que esperara unos días o semanas para que sea mi decisión, pero no le hice caso. Después le pedí a Piero que lo llame a Paulo. Le dije ‘voy a hacer esto por tí, estoy harta, no quiero ser la responsable de arruinar tu vida’. Él me decía ‘muchas gracias, te voy a ayudar un montón, somos súper amigos’. Me comía la cabeza para que no me arrepintiera. Fuimos con Piero y firmé los papeles. Si bien nadie me obligó, hubo una manipulación. Nadie me puso un cuchillo. Y lo hice”, contó la española.

