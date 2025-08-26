Con un actor de primer nivel, Cadillac confirmó a sus dos pilotos para la Fórmula 1 en 2026

La flamante escudería que llegará a la máxima categoría oficializó a los integrantes de sus respectivos autos.

Este martes, Cadillac oficializó en sus redes sociales a los dos pilotos que formarán parte de la nueva escudería a partir de 2026 en la Fórmula 1. Se trata de Valteri Bottas y Checo Pérez , dos viejos conocidos de la máxima categoría que volverán a tener rodaje a nivel internacional.

"Dos caminos. Una llamada del destino. El futuro del equipo Cadillac de Fórmula 1 comienza con ellos", dice el texto que acompaña el video donde se los ve a los dos competidores.

Checo y Bottas son dos de los que no forman parte hoy de la parrilla. Cabe recordar que ambos no tienen actividad en la competencia desde el año pasado, cuando completaron la campaña en el Gran Premio de Abu Dabi de la mano de Red Bull y Sauber respectivamente.

El nuevo equipo de F1 se formó gracias a la asociación entre General Motors General Motors y Andretti Global.

La llegada de dos nuevos pilotos significará una expansión en la parrilla de la máxima categoría, que pasará a 22 competidores activos.

En cuanto a las escuderías para 2026, Audi es la marca alemana tomará el control total de la estructura del equipo Sauber, que transita su último año con ese nombre y estructura.

La palabra de Checo

El mexicano, que fuera compañero de Max Verstappen, se mostró contento con el nuevo desafío.

"Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 es un nuevo capítulo increíblemente emocionante en mi carrera. Desde nuestras primeras conversaciones, pude sentir la pasión y la determinación que hay detrás de este proyecto. Es un honor formar parte de la construcción de un equipo que pueda desarrollarse conjuntamente para que, con el tiempo, luchemos en primera línea. Cadillac es un nombre legendario en el automovilismo americano, y ayudar a llevar una empresa tan fantástica a la Fórmula 1 es una gran responsabilidad, que estoy seguro de asumir. Estoy orgulloso de formar parte de un proyecto tan ambicioso y significativo desde el principio. Estoy muy contento de formar parte de una alineación tan dinámica, y juntos creo que podemos ayudar a dar forma a este equipo para convertirlo en un verdadero contendiente, el equipo de las Américas. Contamos con el apoyo de todo el continente, y queremos que todo el mundo se sienta orgulloso".