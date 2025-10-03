Dos bombazos del fútbol local en la nueva lista de Scaloni para la selección

El entrenador campeón del mundo citó a los futbolistas para la fecha FIFA donde Argentina disputará dos amistosos.

Luego de finalizar las Eliminatorias Sudamericanas como primero, Lionel Scaloni dio la lista oficial de convocados en la selección argentina para la fecha FIFA de octubre. El combinado nacional enfrentará a Venezuela el próximo viernes y a Puerto Rico el lunes siguiente.

Además de los habitualmente citados, la nómina que informó el DT campeón del mundo tiene varias sorpresas en diferentes puestos, lo que evidencia que todavía hay margen para que algunos futbolistas peleen por un lugar de cara al Mundial 2026 , que se disputará dentro de ocho meses.

Además de los tres arqueros habitualmente convocados como Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez, se suma el reciénte "1" de Racing, Facundo Cambeses . Luego de ganarle el puesto a Gabriel Arias, el ex Banfield y Huracán tuvo buenas actuaciones en el plano nacional y también en lo internacional contra Vélez.

El otro cuya citación es de rigurosa actualidad es Lautaro Rivero, defensor de River. Llegó en el último mercado de pases luego de que el Millo, dueño de su ficha, hiciera uso de la "repesca" antes de la finalización del préstamo con Central Córdoba de Santiago del Estero. En los últimos partidos, le sacó el puesto a Paulo Díaz y hoy comparte la dupla central con Lucas Martínez Quarta.

Por su parte, desde Brasil se suma Aníbal Moreno. El volante central de Palmeiras, que comparte equipo con José López, delantero que fue convocado por segunda fecha FIFA consecutiva, es otra de las sorpresas en la nómina de Scaloni.

Además de Rivero y Cambeses, los otros futbolistas del fútbol doméstico son Leandro Paredes, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

Entre los defensores, regresa a la convocatoria Marcos Senesi, que milita en el Bornemouth de Inglaterra.

Embed #SelecciónMayor Lista de convocados por Lionel Scaloni para los amistosos a disputarse en Estados Unidos. pic.twitter.com/jC8yk4UQTO — Selección Argentina (@Argentina) October 3, 2025

La lista completa

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club)

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Lautaro Rivero (River Plate), Marcos Acuña (River Plate) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nicolás Paz (Como 1907), Giovani Lo Celso (Real Betis), Alexis Mac Allister (Liverpool), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Franco Mastantuono (Real Madrid).

Delanteros: Nicolás González (Atlético de Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán).

El calendario de la selección

Este año se cerrará con otros dos juegos de preparación en la ventana de noviembre (serán en Angola e India) entre el lunes 10 y el martes 18 de ese mes. Aunque la Selección tendrá otro evento muy importante: el viernes 5 de diciembre 12, a las 13.00hs, se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.