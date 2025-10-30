En un partido lleno de polémicas, Lanús venció a U de Chile y clasificó a la final de la Sudamericana

Con el VAR en el centro de la escena, el Granate ganó 1-0 y jugará el encuentro decisivo ante Atlético Mineiro.

Lanús venció a la U de Chile y clasificó a la final de la Copa Sudamericana.

En un partido plagado de polémicas e incluso con una pelea final entre los jugadores, Lanús venció a la U de Chile y jugará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El gol lo hizo Rodrigo Castillo a los 61 minutos del partido, y fue convalidado tras la revisión de una mano que reclamó el equipo visitante.

El partido arrastraba una polémica desde el partido de ida, en el que la U de Chile estampó el 2-2 final con un penal agónico que fue muy discutido por el elenco argentino. Incluso el capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz, acusó al árbitro del partido de cobrarlo para perjudicarlos.

La vuelta arrancó con una fuerte polémica tras una patada de Cardozo a un jugador chileno, que en un principio pareció para expulsión, aunque el árbitro y el VAR decidieron solo amonestar al jugador de Lanús.

DESDE QUE ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO ME VENÍA DICIENDO "LE VOY A COBRAR PENAL AL 30" Cali Izquierdoz sobre DARONCO luego del empate agónico 2-2 entre Lanús y U. de Chile

Todo Universidad de Chile pidió EXPULSIÓN para Agustín Cardozo.



Alexis Herrera y los asistentes del VAR determinaron que fue jugada de amonestación para el mediocampista de Lanús.



pic.twitter.com/DwTytQaSVO — dataref (@dataref_ar) October 30, 2025

A los 12 minutos del primer tiempo, el VAR anuló un golazo de Marcelino Moreno, quien ponía en ventaja en la serie al equipo argentino. El tanto fue anulado por un fuera de juego del diez granate.

EL GOL ANULADO A LANÚS.

A los 51 minutos de partido, el VAR anuló un gol del equipo chileno, por un offside en el inicio de la jugada de Di Yorio. La revisión, a pesar de ser un fuera de juego, terminó en decisión del árbitro venezolano Aléxis Herrera, que consideró que el jugador participó en la jugada.

Ahora el VAR jugó para Lanús. Anulado el gol a la U de Chile por offside de Di Yorio en la jugada

El gol que definió la serie llegó a los 61 minutos. Tras una gran jugada y asistencia de Marcelino Moreno -la figura del partido-, el delantero Rodrigo Castillo eludió al arquero y marcó el 1-0. Hubo una larga revisión del VAR por una mano de Eduardo Salvio cerca del área de Lanús que fue reclamada por los chilenos, pero el árbitro decidió convalidar el gol.

LA POLÉMICA DE LA TARDE



La mano de Salvio en la jugada del gol de Lanús. Debió ser anulado?

Tras el final del partido, hubo un enfrentamiento entre los jugadores, luego de que los futbolistas de la U de Chile fueran a buscar al capitán de Lanús, Carlos Izquierdoz. Los jugadores del equipo argentino intentaron no reaccionar para evitar una sanción que los pueda dejar afuera de la final.

SE AGARRARON A LAS PIÑAS LUEGO DEL FINAL ENTRE LANÚS Y U DE CHILE.

Lanús enfrentará en la final al Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

U de Chile, el equipo más polémico de la Copa Sudamericana

El equipo chileno, que fue eliminado tras una serie muy polémica ante Lanús, fue protagonista de múltiples escándalos durante toda la Copa Sudamericana. En la ida, además del penal sobre la hora, el plantel del equipo argentino había sufrido una lluvia de piedras a su micro en la llegada al estadio.

Pero el escándalo más grande ocurrió en los octavos de final cuando los chilenos enfrentaron a Independiente. Mientras transcurría el partido de vuelta en Avellaneda, hinchas chilenos empezaron a tirar objetos contra la parcialidad local.

"U de Chile":

Por los incidentes durante el partido ante Independiente en la #Sudamericana

El partido fue suspendido y los hinchas de Independiente terminaron acorralando a los visitantes en la tribuna y golpeándolos salvajemente, sin accionar de la policía.

La CONMEBOL terminó dándole el partido por perdido al equipo argentino, y los chilenos, a pesar de clasificar a la instancia de cuartos de final, sufrieron sanciones como la prohibición de llevar público en su cancha y de visitante.