La furia de Izquierdoz con arbitraje por el polémico penal cobrado en el último minuto ante la U de Chile

El defensor de Lanús mostró su enojo con el árbitro del encuentro Anderson Daronco tras el empate 2-2 ante el equipo chileno por la ida de las semifinales de Copa Sudamericana.

A Lanús se le escapó la victoria de las manos en el duelo de ida ante la U. de Chile, en condición de visitante, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana , empatando el encuentro 2-2 cuando supo tener la ventaja a favor de dos tantos. El empate definitivo en el tiempo cumplido del adicional, generó polémica por la forma en la que llegó.

En la última jugada, el árbitro del encuentro Daronco cobró una mano en el área de Agustín Cardozo mientras que los jugadores del Granate reclamaron efusivamente una falta previa. El árbitro desestimó el pedido y sancionó el penal que terminó convirtiéndose en el empate definitivo.

A la salida del estadio, el Cali Izquierdoz habló con ESPN en zona mixta y realizó fuertes revelaciones sobre el árbitro: “Desde que empezó el segundo tiempo el árbitro me venía diciendo que iba a cobrar penal al ‘30’ . En todas las jugadas me decía lo mismo. Terminó haciendo lo que me había prometido. Me lo repitió tres o cuatro veces. Si no me creen, pregúntenle a él”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1981523941404426624&partner=&hide_thread=false DESDE QUE ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO ME VENÍA DICIENDO "LE VOY A COBRAR PENAL AL 30"



Cali Izquierdoz sobre DARONCO luego del empate agónico 2-2 entre Lanús y U. de Chile



#SCNight | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/d8D5M2Mdvv — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

“La bronca es esa, porque nos habíamos puesto en ventaja. Un 2-0 era un resultado muy bueno. Ellos juegan bien, nosotros planteamos el partido de esa forma y por momentos terminamos más atrás de lo que queríamos, pero entendíamos que si lo teníamos controlado íbamos a generar jugadas de ataque. Nos queda la bronca porque nos empatan en una jugada muy rara”, sumó.

Sumado a esto se refirió a la falta previa no sancionada: “No sé qué ve el árbitro. Tiene tiempo y mil cámaras para corroborar. Lo vi en el campo y por eso se lo reclamo. Es clarísima: el jugador de ellos se apoya con los dos brazos encima. No es que cabecea y hace el gol, termina jugando penal sobre el que está abajo. Me parece lamentable”.

Luego respondió si estas situaciones son habituales: “Sí, pero después cobra al revés también. Vos estás advirtiendo para que no agarre uno nuestro, y cuando agarra el de ellos, tenés que cobrar. Por eso fue nuestro reclamo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1981514045032173582&partner=&hide_thread=false LA MANO DE LA POLÉMICA: por esta infracción de Cardozo, Daronco sancionó penal y llegó el 2-2 agónico de U. de Chile vs. Lanús. ¡TODOS LOS DEL GRANATE PIDIERON FALTA PREVIA!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BhtNaKlMH3 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

“Sabíamos que había dirigido a la U, pero nosotros no sospechamos de nada, venimos a jugar y punto. El trámite había sido parejo, pero me sorprendió mucho la última jugada”, dijo.

Por otra parte el defensor se refirió a la confianza que tienen para el partido de vuelta: “En casa tenemos que salir a proponer e imponer nuestras condiciones. Hoy ellos impusieron un poco más, pero en La Fortaleza hay que jugar como queremos nosotros”.

“Fue un clima raro, sin público. Lo dije en la semana, no es culpa de los jugadores, es un tema de la gente. Al entrar al estadio nos tiraron piedras, una pasó muy cerca de Gonzalo Pérez. No entienden que perjudican a su equipo. La policía debió prevenirlo, sabiendo cómo podía reaccionar la gente”, dijo sobre la ausencia de público por la sanción que recibió el equipo chileno tras la barbarie de Avellaneda ante Independiente y el ataque que recibieron previo al duelo.

“Tenemos tiempo para recuperarnos. Que la gente reviente la Fortaleza, y nosotros vamos a dejar el alma por ellos”, afirmó el Cali en un mensaje para los hinchas.

Otra vez Universidad de Chile: hinchas atacaron el micro de Lanús

El plantel de Lanús sufrió una agresión en Santiago cuando su micro fue apedreado por simpatizantes de la Universidad de Chile, pese a la sanción que impedía la presencia de público en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

El episodio encendió la tensión antes del partido y volvió a exponer los problemas de seguridad en el fútbol sudamericano. El hecho ocurrió mientras el equipo argentino se dirigía al estadio para disputar el primer encuentro de la serie.

A pocas cuadras del acceso, el micro recibió piedrazos y botellazos que provocaron daños en los vidrios y generaron momentos de miedo entre los jugadores y el cuerpo técnico. Los efectivos policiales intervinieron para dispersar a los agresores, aunque no se registraron heridos.

Eduardo Salvio expresó su enojo en redes sociales con un mensaje directo que reflejó el malestar del plantel: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable”, escribió el ex Boca, acompañando sus palabras con una imagen del micro dañado. Luego agregó: “Hasta que no maten a un jugador, ¿no van a cambiar?”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marianoantico/status/1981460256044519841&partner=&hide_thread=false Video del interior del micro de Lanús agredido en las inmediaciones al estadio Nacional de Santiago. Parece que algunos hinchas de la U de Chile no aprenden no? pic.twitter.com/7mhDg4zsaD — Mariano Antico (@marianoantico) October 23, 2025

Otros futbolistas del conjunto granate, como Walter Bou, replicaron la publicación de Salvio y sumaron su repudio. Dentro del grupo hubo bronca por la falta de garantías y preocupación por el desarrollo de la serie, que se disputó sin público tras la sanción que la Conmebol impuso a la Universidad de Chile por incidentes anteriores.

El club argentino aguardó la autorización para ingresar al estadio bajo un fuerte operativo de seguridad y con supervisión de delegados del torneo. Desde Lanús consideraron que la agresión marcó un antecedente grave y reclamaron medidas ejemplares para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el continente.