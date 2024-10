Escándalo por el video sexual entre una árbitra y un dirigente de FIFA

No obstante, la joven de 24 años alegó que el video está modificado por inteligencia artificial y que no es ella la que sale en él, por lo que llevará el caso a la justicia de Turquía. A pesar de esto, la TFF resolvió de manera unánime suspender a la mujer hasta que se resuelva la situación.

"Me espera un largo camino legal, pero lo superaré de la forma más fuerte y contundente. Espero contar con todo su apoyo y amor en este proceso. Llorar, gritar y estar triste no son cosas que yo haría. No soy así. Defenderé mi causa hasta el final. Soy solo una de las muchas que están siendo perjudicadas. Espero ser la última", expresó Karaarslan en redes sociales.