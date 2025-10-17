Los detalles de la primera lista de convocados de Úbeda como DT de Boca

La decisión de Boca Juniors de mantener sin cambios el cuerpo técnico tras la partida de Miguel Ángel Russo marca el inicio de una nueva etapa para el club, que este sábado enfrentará a Belgrano de Córdoba en La Bombonera bajo la conducción de Claudio Úbeda . En las últimas horas, el flamante DT publicó su primera lista de convocados.

El próximo compromiso de Boca Juniors será el sábado 18 de octubre a las 18, luego de la postergación del encuentro ante Barracas Central que debía disputarse en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El equipo llega tras una contundente victoria por 5-0 frente a Newell’s en La Bombonera, resultado que refuerza la idea de Úbeda de realizar los mínimos ajustes posibles en la alineación titular. El entrenador, que ya dirigió al equipo en los partidos ante Newell’s y Defensa y Justicia, asume ahora la plena responsabilidad de la planificación técnica y táctica.

La principal novedad en la formación será la ausencia de Alan Velasco, quien sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Según informó el club, esta lesión obligó al futbolista a utilizar una bota ortopédica durante el velatorio de Russo y lo dejará fuera de las canchas por lo que resta del año. En su lugar, el chileno Carlos Palacios, ya recuperado de una distensión en el músculo pectíneo izquierdo, ocupará un lugar en el once inicial. La intención original era que Palacios sumara minutos ante Barracas Central, pero la reprogramación del calendario le permitirá regresar directamente como titular.

image

En cuanto a Edinson Cavani, la otra sensible baja, continuará marginado debido a un desgarro en el psoas derecho que lo apartó de los últimos tres partidos oficiales. El Matador había encadenado ocho presencias consecutivas antes de la lesión y ahora el objetivo es que alcance su mejor forma física para el Superclásico ante River Plate, programado para el domingo 9 de noviembre en La Bombonera. El plan contempla que Cavani disponga de dos partidos previos —frente a Barracas Central y Estudiantes de La Plata— para recuperar ritmo de competencia.

El jugador que regresa a la lista de convocados en Boca

Uno de los futbolistas que había sido borrado de las pasadas 9 convocatorias durante la gestión de Miguel Ángel Russo, volverá a integrar la nómina de citados: se trata de Lucas Blondel, quien había solicitado jugar partidos de Reserva para mantenerse en ritmo de juego. Como contrapunto, Frank Fabra, uno de los que se despedirá de la institución a fin de año, fue descartado nuevamente ya que Úbeda considera a Malcom Braida como alternativa a Blanco en el lateral izquierdo. Tampoco fueron incluidos Agustín Martegani e Ignacio Miramón.

El probable equipo que presentará Úbeda ante Belgrano de Córdoba estará conformado por: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Milton Giménez y Miguel Merentiel. El partido arrancará a las 18 en la Bombonera y será arbitrado por Pablo Dóvalo.

image

La estructura del cuerpo técnico se mantendrá sin modificaciones, con Juvenal Rodríguez como ayudante de campo, Adrián Gerónimo y Cristian Aquino como preparadores físicos, y Cristian Muñoz a cargo de los arqueros. La directiva expresó su satisfacción con el desempeño del grupo, reafirmando su respaldo para la recta final del Torneo Clausura, donde Boca buscará el título y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.