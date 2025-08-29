Fórmula 1: cómo arrancó Franco Colapinto en el GP de Países Bajos
Este fin de semana retorna la máxima categoría del automovilismo, luego de las vacaciones de agosto. Expectativas por el piloto argentino
La Fórmula 1, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto(Alpine), vuelve este fin de semana luego de casi un mes con el Gran Premio de Países Bajos. La actividad comenzó este viernes por la mañana, con las prácticas libres 1 y 2.
La actividad en el GP de Países Bajos, que se corre en el circuito de Zandvoort, comenzó este viernes a las 7:30 de la mañana (hora de Argentina), con la práctica libre 1.
Los más rápidos fueron Norris, Piastri y los Aston Martin de Stroll y Alonso. Franco Colapinto con el Alpine finalizó 18° a 1.998 milésimas del Mc Laren de Norris. En tanto, su compañero de escudería, Pierre Gasly, terminó en el décimo lugar en la primera prueba de la jornada.
Desde las 11, será la segunda sesión de entrenamientos que se extenderá hasta las 12 del mediodía.
Los pilotos volverán a girar recién el sábado, día en el que tendrán la última sesión de entrenamientos a las 6:30 de la mañana, mientras que a las 11 será la clasificación. Finalmente, la carrera del GP de Países Bajos será este domingo a las 10 de la mañana.
Cómo está el campeonato de la Fórmula 1
Luego de 14 fechas disputadas, el líder del campeonato es el australiano Oscar Piastri, de McLaren, quien ya sumó 284 puntos. Sin embargo, no se puede descuidar, ya que su compañero de equipo, el británico Lando Norris, ganó tres de las últimas carreras y se encuentra a solo nueve puntos.
Franco Colapinto, por su parte, intentará mejorar lo hecho en los ocho Grandes Premios que lleva disputados en el 2025, donde solo pudo conseguir como mejor resultado el decimotercer puesto en Mónaco y Canadá.
Además, sus últimas actuaciones fueron una verdadera pesadilla, ya que en Gran Bretaña no pudo largar por problemas en su monoplaza, en Bélgica terminó 19° y en Hungría 18°.
Qué puede pasar en la Fórmula 1 en Países Bajos
El GP de Países Bajos podría contar con un condimento extra, ya que las probabilidades de lluvia son del 50% casi todos los días en los que habrá actividad.
Este Gran Premio se corre en el circuito de Zandvoort, que volvió a la categoría reina del automovilismo en el 2021 y que cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,259 kilómetros.
Entre 2021 y 2023, el ganador fue el neerlandés Max Verstappen, mientras que el año pasado Norris cortó con su hegemonía
Los horarios del GP de Países Bajos de la Fórmula 1
Viernes 29/8:
-Práctica libre 2 a las 11
Sábado 30/8:
-Práctica libre 3 a las 6:30
-Clasificación a las 11
Domingo 31/8:
-Carrera a las 10
