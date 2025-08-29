Estafados de la Cooperativa 127 hectáreas instalaron carpas en Casa de Gobierno

Están desde las 6 de la mañana. Reclaman que se concrete la intervención de la Cooperativa.

Las personas estafadas de la Cooperativa 127 hectáreas se instalaron con carpas en Casa de Gobierno, en reclamo de que se concrete la intervención del organismo, tal como fue aprobado por la Legislatura de Neuquén.

Las familias se apostaron este viernes alrededor de las 6 de la mañana y, según anunciaron, permanecerán hasta las 11. Advirtieron, sin embargo, que en los próximos días la medida podría endurecerse con un acampe permanente.

Los damnificados se reunieron durante la mañana del pasado martes en el monumento a San Martín y luego decidieron marchar hacia Casa de Gobierno, donde los recibió el Subsecretario de Gobierno, Juan Grandi. Desde el grupo esperaban que el funcionario les brinde alguna respuesta sobre el pedido de intervención de la cooperativa.

Damnificados cooperativa 127 Claudio Espinoza

A principios de este mes la Legislatura de Neuquén aprobó un pedido en este sentido, pero la Inspección de Personas Jurídicas rechazó la iniciativa. Los damnificados siguen insistiendo en que de esta manera es posible resolver la situación de los socios afectados. Buscan que la provincia desplace a su titular, Jorge Salas, para nombrar a un interventor.

Socios a favor y en contra de la intervención

En el conflicto se enfrentan dos grupos de socios. Por un lado, los que piden la intervención, con reclamos respaldados por las denuncias penales y civiles que involucran al titular de la cooperativa Jorge Salas y al consejo de administración. El pedido de los damnificados es intervenir la cooperativa (algo que ya pidió la Legislatura de Neuquén por mayoría y un voto oficial dividido) para nombrar un interventor que tome el control administrativo y financiero, y destrabe la devolución de bienes a las familias afectadas.

Por otro lado, están los que piden que la cooperativa retome su actividad para acceder más rápido a una vivienda. "Estamos convencidos que no hubo ningún tipo de estafa confiamos en la comisión directiva de que en el 2007 viene funcionando y entregando soluciones habitacionales", dijo Mirna Vidal, una de las socias de la cooperativa, en una entrevista con LU5.

Vidal aclaró que aquellos que piden la intervención forman parte de "un grupo minoritario que nosotros tampoco tenemos la seguridad como socios, que sean todos socios de la cooperativa".