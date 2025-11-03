Frente a las críticas: el contundente mensaje de Borja en sus redes tras errar un penal clave ante Gimnasia

El delantero colombiano lanzó un descargo en su cuenta de Instagram horas más tarde de haber fallado el penal que le daba el empate a River.

Miguel Ángel Borja no puede revertir la opinión de los hinchas que buscan en él una carta goleadora que por el momento brilla por su ausencia. Los murmullos y silbidos son moneda corriente para el futbolista colombiano que atraviesa una dura racha negativa que lo está privando de volver a ser una pieza importante en el equipo.

Este domingo intentó ser protagonista con un gol para marcar un antes y después y, también, para revertir un mal presente del equipo que buscaba el empate ante Gimnasia de La Plata en el Más Monumental. Tuvo un penal en sus pies en la última jugada para poder cambiar el clima de los fanáticos que no querían perder ante el lobo, sin embargo el arquero rival Nelson Insfrán agigantó su figura y le contuvo el penal.

A sabiendas del humor de los fanáticos de River para con su figura, el colombiano lanzó un fuerte comunicado en sus redes sociales tras la ocasión fallada: "Gloria a tí mi Dios por este momento difícil, porque no tengo dudas que me hará más fuerte y me ayudará a aumentar mi fe. No quisiera estar pasando por este tiempo de desierto, pero esto aún no termina, queda mucha historia por contar y tengo la certeza de que saldré victorioso . Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien (Romanos 8:28). Gracias por los mensajes de apoyo".

Las perlitas de la insólita derrota de River: la furia de los hinchas y el escandaloso penal sobre el final

River afronta uno de sus peores momentos deportivos desde su retorno a la Primera División, allá por 2012: ocurre que el elenco comandado por Marcelo Gallardo cayó por 1-0 ante Gimnasia de La Plata, volvió a jugar mal y la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores corre serios riesgos.

Más allá del masivo acompañamiento de los socios a la gestión oficialista, reflejado en el triunfo apabullante de Stefano di Carlo, hubo fuertes reclamos de los hinchas en el Monumental.

El enojo de los hinchas por el espantoso momento de River

El Muñeco se ganó los aplausos y la ovación de la parcialidad millonaria antes del comienzo del compromiso, pero el clima se fue modificando con el correr de los minutos. Pese a la presencia de varios jóvenes de las inferiores -Ian Subiabre y Cristian Jaime como estandartes-, el elenco de Núñez exhibió las mismas falencias que lo afectaron a lo largo de la temporada: falta de identidad, ritmo cansino y poca claridad para construir jugadas.

Por ello, los fanáticos se expresaron de manera contundente. El cantito "Jugadores, la c... de su madre" fue uno de los primeros en hacerse carne durante el complemento, sobre todo cuando Marcelo Torres concretó el tanto del Tripero de penal. Si bien el DT suele ser uno de los protegidos, también hubo un cuestionamiento directo al cuerpo técnico con el "Que se vayan todos", que incluyó a la dirigencia comandada por Jorge Brito, quien atraviesa sus últimas horas al frente de la institución.

"Que se vayan todos

que no quede ni uno solo"



El mensaje que bajó de las tribunas del Monumental.

Al son de los insultos y abucheos, La Banda se quedaba sin ideas dentro del campo de juego. Salvo el neuquino Marcos Acuña y alguno más, no hubo jugadores que estuvieran a la altura de las circunstancias. Abundaron los envíos aéreos e incursiones individuales, que resultaron infructuosas: el Lobo no sufrió en absoluto y apenas un par de cabezazos exigieron al arquero rival. La polémica, encima, se adueñó del compromiso.

Los nueve minutos de descuento y el polémico penal para River que erró Borja

El árbitro Nazareno Arasa añadió nueve minutos de descuento antes del pitazo final y nada parecía indicar que el anfitrión podía alcanzar el empate. Ni siquiera la irrupción de Santiago Lencina y Maxi Meza, que mostraron algo de enjundia, era suficiente. Hasta que, justo antes de que finalizara el encuentro, el juez cobró una supuesta infracción de Gastón Suso contra Lucas Martínez Quarta. Tras revisar la acción en el VAR, las cámaras dejaron en claro que fue el ex defensor de la Selección Argentina quien derribó al central del conjunto platense.

PENAL PARA RIVER EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/4FEgovyT3U — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Aún así, el colegiado decidió mantener la decisión: Miguel Borja fue el encargado de ejecutar el remate desde los doce pasos, pero Nelson Insfrán contuvo el disparo y se convirtió en héroe. La imagen del estratega dos veces campeón de América, tomándose el rostro y visiblemente abatido, preocupa de cara al futuro. Napoleón se cansó de perder batallas durante 2025 y ya no tiene el respaldo asegurado. Encima, se viene el Superclásico...