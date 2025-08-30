La insólita roja de Giménez y el gol errado de Tissera, lo destacado de San Lorenzo-Huracán

El Ciclón jugó con uno más durante una hora, pero no lo pudo aprovechar en el Nuevo Gasómetro contra su clásico rival.

En el "Clásico de barrio más grande del mundo", San Lorenzo y Huracán empataron sin goles, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional en su versión Clausura. El partido fue trabado, luchado y con pocas situaciones, como todos los duelos entre el Ciclón y el Globo.

La paridad reinaba en el primer tiempo, cuando a los 26 ' Luciano Giménez le pegó un codazo a Ignacio Perruzzi luego de una disputa de balón y el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la roja inmediatamente.

El delantero era uno de los jugadores más importantes de su equipo junto a Matko Miljievic. La visita no había tenido situaciones claras, pero si algunas aproximaciones que preocuparon al local.

El arquero Orlando Gill reaccionó y se llevó puesto a Giménez, pero Ramírez solo le mostró la amarilla al "1" del Ciclón, que se salvó de correr con la misma suerte.

Embed EXPULSADO GIMÉNEZ EN HURACÁN El delantero le metió un codazo en la cara a Perruzzi



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/5sWPezGh1I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

Ya en el segundo tiempo, el árbitro Ramírez cobró penal par San Lorenzo a los ocho minutos por una falta sobre Reali, pero finalmente fue llamado por el VAR y dio marcha atrás en la decisión por un fuera de juego previo de Cerutti.

En el complemento, San Lorenzo casi no supo qué hacer con la pelota. Con un jugador más, tuvo mucha posesión de balón que no se tradujo en opciones claras. Apenas una mala salida de Hernán Galíndez que Alexis Cuello y Agustín Ladstatter no supieron capitalizar.

Con Johan Romaña sentido y amonestado, Damián Ayude decidió no utilizar el último cambio y el Ciclón sufrió un par de contragolpes que podría haber pagado muy caro.

En uno de ellos, el ingresado Matías Tissera se fue mano a mano con Gill, pero definió muy mal al primer palo, en una pésima resolución del delantero.

Embed ¡INCREÍBLE EL MANO A MANO QUE SE PERDIÓ TISSERA ANTE GILL!



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/tM61zt8OaO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2025

SÍNTESIS

San Lorenzo: Orlando Gill; Elías Báez, Daniel Herrera, Jhohan Romaña, Fabricio López; Juan Cruz Rattalino, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio; Matías Reali, Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Nicolás Goitea, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Rodrigo Cabral, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Luciano Giménez. DT: Frank Kudelka.

Expulsado: PT 26 Giménez (H).

Cambios: ST 20 Facundo Gulli por Juan Cruz Rattalino y Agustín Ladstatter por Matías Reali (SL), 26 Agustín Urzi por Juan Bisanz, Matías Tissera por Matko Miljevic y Gabriel Alanís por Rodrigo Cabral (H), 39 Emmanuel Ojeda por Leonardo Gil (H), 46 Diego Herazo por Alexis Cuello y Branco Salinardi por Ezequiel Cerutti (SL).