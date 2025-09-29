La triste noticia que anunció Lewis Hamilton y estremeció a sus fanáticos

El piloto de la Fórmula 1 hizo un anuncio en su cuenta de Instagram y generó dolor. Las palabras del piloto.

Lewis Hamilton confirmó en sus redes sociales lo que nadie quería escuchar,. Para el piloto inglés de la Fórmula 1 son días difíciles en su vida privada debido a que su presente se ve absorbido en parte por una situación dolorosa que se confirmó este domingo y perdurará por el resto de su vida.

A través de sus redes sociales y para sus más de 40 millones de seguidores, el piloto de la escudería Ferrari confirmó con un posteo la muerte de Roscoe, su fiel compañero de raza Bulldog Francés que hacía varios días venía batallando contra una neumonía que lo afectó.

"Después de cuatro días de soporte vital, luchando con cada poco de fuerza que tenía, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final", comenzó escribiendo Lewis en el posteo junto a otras imagenes suyas disfrutando de distintos momentos con él.

Por otra parte agregó: "Me siento tan agradecida y honrada de haber compartido mi vida con un alma tan hermosa, un ángel y un verdadero amigo. Traer a Roscoe a mi vida fue la mejor decisión que he tomado, y siempre apreciaré los recuerdos que hemos creado juntos. Aunque perdí a Coco, nunca antes me había enfrentado a poner a dormir a un perro, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos lo han hecho".

Casi en el final de su triste posteo, reveló: "Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han pasado por la pérdida de una querida mascota. Aunque fue tan difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida, amar tan profundamente y ser amado a cambio".

Para cerrar agradeció: "Gracias a todos por el amor y el apoyo que le habéis mostrado a Roscoe a lo largo de los años. Ha sido muy especial presenciar y sentir. Murió el domingo por la tarde, 28 de septiembre en mis brazos".