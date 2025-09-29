Volcadas, triples kilométricos y Centro Español como puntero invicto en el Pre Federal

Luego de los partidos del fin de semana, el Torito sigue mandando en el certamen disputadas cinco fechas.

A falta de dos partidos para llegar a la mitad de la fase regular, Centro Español es el único equipo de los ocho que ganó todos los encuentros hasta ahora en el Pre Federal de básquet , que cumplió el cuarto y quinto capítulo el último fin de semana.

El equipo de Patricio Denegri había pasado una dura prueba el viernes, cuando superó a Pacífico en El Templo por 84 a 74, en un triunfo trabajado pero justo, porque además fue de punta a punta.

Ya el domingo, el Torito sacó chapa de visitante. Fue contundente en el Gimena Padín, se aprovechó del mal comienzo de Deportivo Roca y marcó claras diferencias de jerarquía con un 90 a 69 que se consolidó en el complemento.

Franco Casacchia tuvo una actuación descollante con 29 puntos y 8 rebotes, acompañado por Facundo Ramadori (16).

Más allá de las individualidades que se pueden destacar por partido, en Español resalta lo colectivo como factor clave para ser el único que hasta ahora no perdió.

centro español (5)

El inmediato perseguidor es Independiente, que el viernes había tenido a Joaquín Marcón (23) como goleador en la victoria sobre Biguá en La Caldera (93-72), mientras que el domingo otra vez contó con un David Oviedo (26) determinante para superar a Del Progreso en Roca (82-92).

El interno y el base son los más destacados en la ofensiva del equipo de Andrés García, que está segundo.

Pérfora va mejorando de a poco en su intento de defender el título. Luego de comenzar con algunas dudas, hilvanó victorias sobre Deportivo Roca (83-66) en el Malvinas y luego se impuso a Biguá en El Nido (70-75) para quedar tercero junto al Deca con registro 3-2.

Justamente Pacífico no dejó dudas ante Atlético Regina. Tras la derrota ante Español, el domingo se recuperó en casa con el triunfo 86-67 de la mano de Sebastián Godoy Vega, autor de 27 puntos y 9 rebotes.

Teniendo en cuenta el flojo arranque de los tres rionegrinos, tanto Deportivo Roca (1-4) como Del Progreso (2-3) y Atlético Regina (1-4) se perfilan para pelear por no descender. En esa disputa por ahora también está el joven equipo de Biguá (1-4).

Si bien la mayoría de los resultados que se dieron fueron lógicos por cómo venía cada uno, no faltaron las jugadas espectaculares.

Una de ellas fue la volcada de Marcón en la victoria de Independiente sobre Biguá. Luego de un intento al aro de Julián Fedele, el interno apareció como una topadora y enterró la pelota con las dos manos.

La volcada de Joaquín Marcón, de Independiente de Neuquén

Además, en La Perla del Valle apareció un triple kilométrico de Franco Leal, que le marcó a Del Progreso en el cierre del tercer cuarto. El exEspañol lanzó desde su propio campo y rubricó una de las acciones del fin de semana en el deporte regional.

Club Plottier manda en la zona Ascenso

En la búsqueda de un campeón que jugará la próxima Liga Federal, la zona Ascenso del certamen tiene a Club Plottier como único líder con cuatro victorias. La última fue el viernes 84 a 78 en su visita a Cinco Saltos con 24 puntos de Ángelo Sasso y 21 de Paolo Casale, dos de los destacados que tiene el puntero en el torneo.

Tras su derrota por 66 a 65 ante Petrolero (2-1) del domingo en Plaza Huincul, quedó segundo la Asociación Deportiva Centenario (3-1).

Después están Unión Alem Progresista (2-1), Cinco Saltos (1-2), Vista Alegre (0-4) y Cipolletti (0-3).