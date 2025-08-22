Las razones por las que Lionel Messi se volverá a perder un partido con el Inter Miami

En conferencia de prensa, Javier Mascherano reveló por qué no contará con el capitán y figura de las Garzas.

El Inter de Miami de la MLS no contará nuevamente con máxima figura, Lionel Messi , así lo confirmó Javier Mascherano , DT de las Garzas, en la previa al duelo ante el DC United. La intención del cuerpo técnico es darle descanso al capitán para el partido del próximo miércoles, 27 de agosto, ante nada más que el clásico rival, Orlando City, por las semifinales de la Leagues Cup.

“Sí, Leo va a descansar, por el viaje, por todo lo que supone, por la importancia del partido del miércoles, e iremos viendo”, explicó Mascherano. Messi ya había sido baja en el triunfo sobre Tigres por los cuartos de final, al quedar fuera de la convocatoria por presentar molestias musculares durante los entrenamientos. Sin embargo, Mascherano llevó tranquilidad. “Es una molestia, no una lesión, pero seguiremos evaluando”.

El equipo se ubica quinto en la MLS, con tres partidos menos que sus rivales directos. Además, viene de una temporada exigente, con más de 40 partidos disputados, incluyendo semifinales de Concachampions, participación en el Mundial de Clubes y ahora pelea por llegar a la final de la Leagues Cup.

image

Mascherano destacó el carácter del plantel: "Si hay algo que no le podemos recriminar a este equipo y a los jugadores, es la manera en la que llevan compitiendo este año: llevamos 40 partidos jugados, somos el equipo que más jugó, y sigue en busca de los objetivos. Y además de todo eso, claramente hemos tenido que lidiar muchas veces con diferentes situaciones. Creo que la que más muestra de carácter que nos da es cuando tenemos que afrontar partidos importantes sin nuestro mejor jugador".

¿Nuevo refuerzo? La llamativa nueva adquisición del Inter Miami de Lionel Messi

El Inter Miami continúa con el armado de su plantel de cara a lo que será la etapa final de la temporada 2025. En este caso, el conjunto de La Florida donde brilla Lionel Messi adquirió desde otro club de la Major League Soccer (MLS) un lugar para un jugador que venga desde fuera de los Estados Unidos.

Según un comunicado del club, Inter Miami CF anunció hoy que ha adquirido un Lugar en la Lista Internacional de 2025 del Toronto FC a cambio de $175,000 en Dinero de Asignación General (GAM) de 2025.

image

No es una novedad que el equipo de Javier Mascherano esté buscando un nuevo refuerzo. El mandamás del conjunto del sur del Estado de Florida ha estado buscando seguir reforzando su plantilla, de cara a lo que va a ser un exigente final de temporada.

Uno de los nombres que más sonaba es Gonzalo Piovi, hoy defensor del Cruz Azul de la Liga MX. Con esta adquisición de plaza, Inter Miami podría perseguir al defensor argentino para que se sume a Las Garzas.

En el calendario del Inter Miami asoma el duelo por MLS ante el DC United de este fin de semana, mientras que el miércoles tendrá el partido más importante del año: el clásico contra Orlando por las semifinales de la Leagues Cup. Esta competición internacional, junto con la MLS, son las últimas oportunidades que tiene el equipo de Messi de alzar un título en este 2025.