¿Nuevo refuerzo? La llamativa nueva adquisición del Inter Miami de Lionel Messi

A través de un comunicado, el club de Las Garzas anunció cuál fue la nueva ficha que adquirieron recientemente.

El Inter Miami continúa con el armado de su plantel de cara a lo que será la etapa final de la temporada 2025. En este caso, el conjunto de La Florida donde brilla Lionel Messi adquirió desde otro club de la Major League Soccer (MLS) un lugar para un jugador que venga desde fuera de los Estados Unidos.

Según un comunicado del club, Inter Miami CF anunció hoy que ha adquirido un Lugar en la Lista Internacional de 2025 del Toronto FC a cambio de $175,000 en Dinero de Asignación General (GAM) de 2025.

No es una novedad que el equipo de Javier Mascherano esté buscando un nuevo refuerzo. El mandamás del conjunto del sur del Estado de Florida ha estado buscando seguir reforzando su plantilla, de cara a lo que va a ser un exigente final de temporada.

image

Uno de los nombres que más sonaba es Gonzalo Piovi, hoy defensor del Cruz Azul de la Liga MX. Con esta adquisición de plaza, Inter Miami podría perseguir al defensor argentino para que se sume a Las Garzas.

Se despidió de Messi y De Paul: una figura del Inter Miami se va del club para seguir su carrera en Europa

Lionel Messi perdió dentro del plantel uno de los principales aliados dentro del campo de juego luego de una operación por la que el Inter Miami dejó salir al fútbol europeo al joven jugador. A falta de la confirmación oficial, el futbolista ya aterrizó en el viejo continente.

Las Garzas vendieron al joven mediocampista de 22 años Federico Redondo que terminará su vínculo con el club, el cual hubiera durado hasta 2027 si respetaba lo arreglado. Según trascendió el Elche de España tiene todo acordado con la institución para que se sume al plantel luego de haber cerrado una operación que ronda en USD 2.500.000 a cambio del 50% de la ficha.

image

El mediocampista surgido en Argentinos Juniors se despidió de sus compañeros y ya está en Europa para terminar los trámites y convertirse en nuevo jugador del club que preside Cristian Bragarnik. Según trascendió el contrato a firmar será por los próximos cinco años.

Redondo disputó 60 encuentros con las Garzas, donde convirtió dos goles, aportó cuatro asistencias y recibió 18 tarjetas amarillas, aunque nunca vio la roja. Si bien es un rumor fuerte, ni el club ni el jugador se expresaron al respecto pero se espera que en las próximas horas se haga un comunicado oficial.

Mientras tanto, para el Inter Miami, que viene de perder el clásico por goleada ante Orlando (4-1), lo que sigue en el calendario es el duelo de este sábado ante el campeón defensor de la MLS, LA Galaxy. Luego, el miércoles enfrentará por los cuartos de final de Leagues Cup a Tigres de México. En caso de lograr la clasificación a semifinales, estará disputando dicha instancia el fin de semana próximo. Esta competición internacional, junto con la MLS, son las últimas oportunidades que tiene el equipo de Messi de alzar un título en este 2025.