Quién es el otro campeón del mundo que estaría cerca de River

En medio de la crisis futbolística del Millo, empiezan a aparecer nombres para el próximo mercado de pases.

River coleccionó fracasos en este 2025. Primero perdió la final de la Supercopa Internacional con Talleres , luego quedó eliminado de local ante Platense en la Copa de la Liga, fue el único cabeza de serie en no pasar a octavos del Mundial de Clubes, fue eliminado holgadamente por Palmeiras en la Copa Libertadores, perdió con Riestra de local y sumó cuatro caídas consecutivas en el Clausura y cayó por penales ante Independiente Rivadavia de Mendoza en semis de la Copa Argentina.

Lo único bueno que hizo hasta ahora en el año fue ganarle el Superclásico a Boca en el Monumental, objetivo menor para el tamaño de la institución.

El desempeño del equipo de Marcelo Gallardo ha sido muy flojo hasta ahora, tanto en resultados como en rendimiento. Los gastos por jugadores caros que no han rendido, como Kevin Castaño y Sebastián Driussi, son los que generan más criticas para con los futbolistas y el entrenador.

Por eso ya se empieza a especular con refuerzos para la próxima temporada y uno de los que suena es otro campeón del mundo.

Cabe recordar que River ya tiene a Franco Armani, al zapalino Marcos Acuña y el lesionado Germán Pezzella entre sus filas.

marcos acuña river barcelona.jpg

Podría regresar al país

El nuevo nombre fue revelado por el periodista Leo Paradizo, el lunes por la noche, en ESPN. Según contó el comunicador vinculado a la información de la selección argentina y Racing, el que estaría cerca de volver al país para jugar en River es Nicolás Otamendi, confeso hincha del Millo.

Cabe recordar que el marcador central salió de Vélez y disputó tres mundiales con la selección argentina: 2010, 2018 y 2022, siendo campeón del mundo vigente y bicampeón de América.

ATENCIÓN: ¿OTRO CAMPEÓN DEL MUNDO A RIVER?



La información de último momento de @leoparadizo.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 28, 2025

Las críticas de los hinchas no se hicieron esperar. Es que el Millo tiene un plantel con varios jugadores de experiencia que, para muchos, ya cumplieron un ciclo. Los regresos de Nacho Fernández, Pity Martínez, el propio Pezzella o Enzo Pérez sumados a la continuidad de Milton Casco, no le dieron resultados al Muñeco.

En su momento pasó algo similar con Ramiro Funes Mori y Leandro González Pírez, quienes dejaron el club hace algunos meses.

De los que volvieron, los que tienen mejor imagen son Gonzalo Montiel, Martínez Quarta y el incorporado Acuña. El Huevo, de todas formas, también es blanco de algunas críticas por sus reiterados episodios de violencia con rivales.

Otamendi tiene 37 años y es capitán en Benfica. Su calidad como jugador está fuera de discusión, pero la pregunta es si es lo que River hoy necesita para volver a ser un equipo intenso y competitivo como pretende su entrenador.

Se vienen las elecciones

Mientras tanto, en la institución de Núñez se preparan con vistas a las elecciones del próximo sábado 1 de noviembre, donde pese a los malos resultados del año, el oficialismo tiene las mejores perspectivas para ganar de la mano de Stéfano Di Carlo, quien sería el suceso de Jorge Brito.

En total se postulan cinco listas, porque además de Di Carlo están las que encabezan Pablo Lunati, Daniel Kiper, Luis Belli y Carlos Trillo.