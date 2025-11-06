Toviggino también apuntó contra Mariano Closs y el Chiqui Tapia se "amigó" con Andrés Fassi

La gestión de AFA se defiende de las críticas que despiertan su organización y el paupérrimo nivel de los arbitrajes.

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, realizó una nueva publicación en la red social X dirigida contra sectores del periodismo deportivo argentino. En ella, se sumó a la ofensiva que había iniciado el Chiqui Tapia , un par de días atrás, contra el relator Mariano Closs.

Toviggino hizo una referencia directa a Closs , quien había sido muy crítico con AFA, cuando decidieron parar al árbitro Nicolás Lamolina por expulsar a Iván Tapia, hijo del presidente de AFA, y no a Silvio Trucco , quien perjudicó a Boca en el partido contra el Guapo con sus decisiones en el VAR.

Sin nombrarlo explícitamente, el tuit de Toviggino recordó una antigua denuncia por presunta violencia de género que pesa sobre el periodista . "Algunos son árbitros frustrados y con causas por 'mano larga'", expresó el dirigente.

Esta maniobra replica una estrategia ya utilizada por el propio Claudio Tapia, quien en el pasado se refirió a Closs diciendo: "Quería ser árbitro, eligió mal la profesión. Por suerte no le dio, por eso tanta frustración".

Con esta última publicación, Toviggino profundiza una grieta pública entre la cúpula de la AFA y varios medios de comunicación.

captura toviggino twit

El dirigente santiagueño también replicó duras críticas del exentrenador Ricardo Caruso Lombardi, otro que desde la pantalla de TN es muy crítico de la gestión de AFA por los arbitrajes bochornosos.

En su cuenta oficial de X, Toviggino compartió dos audios de Caruso, a quien describió como parte de un grupo de "exentrenadores devenidos en periodistas-políticos y oportunistas".

En las grabaciones, el ex técnico de Tigre incrementa su confrontación con el máximo responsable del fútbol argentino. Caruso Lombardi afirmó que ha iniciado una "guerra" y aseguró que la situación sería diferente si Tapia "se hubiera arrimado" a mantener un diálogo con él. Fue en ese contexto donde profirió la frase: "Lo voy a matar hasta que me muera".

Asimismo, las críticas se extendieron hacia la composición de la Liga Profesional, donde Caruso Lombardi cuestionó la presencia de lo que denominó "equipos de mierda", mencionando expresamente a Aldosivi, Sarmiento, Deportivo Riestra y San Martín de San Juan.

La publicación de Toviggino da continuidad a una serie de intervenciones públicas del tesorero de la AFA, que suele utilizar sus redes sociales para manifestar sus posturas sobre distintos temas del ámbito futbolístico.

Tapia se reunió con Andrés Fassi

El dirigente que más fuerte se plantó públicamente contra Tapia en estos últimos años es Andrés Fassi, quien el año pasado realizó una conferencia de prensa criticando a la organización del fútbol argentino y denunció una suerte de "persecución arbitral" contra el club que preside, Talleres de Córdoba.

Sin embargo, en la temporada 2025, con su equipo peleando por mantener la categoría, Fassi brindó otra conferencia en la que pidió disculpas por sus dichos.

tapia con la 10 de talleres fassi

No conforme con eso, el miércoles el presidente de Talleres recibió a Tapia en las instalaciones del club y se fotografió junto con Carlos Tevez, entrenador del primer equipo, y un grupo de chicos de inferiores.

Lejos de los rencores, Tapia le agradeció a Fassi la gentil recepción.